От 1,5 до 2,5 млн человек: Мнения о численности населения Краснодара разошлись

Как растет численность населения Краснодара

Краснодар сегодня — это, кажется, главная демографическая загадка России. Вечный спор о том, сколько человек на самом деле живет в кубанской столице, напоминает детектив. По документам — одно, на дорогах — другое. Пока официальные отчеты пытаются догнать реальность, город продолжает расти. «КП»-Кубань» спросила у экспертов, можно ли узнать, сколько людей на самом деле проживает в городе, – мнения разошлись.

Политический вес или реальные люди

В 2021 году перепись населения показала скромные 1,2 миллиона жителей. Однако уже в 2026 году губернатор Вениамин Кондратьев озвучил цифру в 2,3 миллиона человек.

Политолог и экономист Иван Чумаков считает, что завышенные цифры — это способ региональных властей «поиграть мускулами» перед федеральным центром.

«Оценка численности населения в 2,3 миллиона человек выглядит скорее политизированной, чем демографической. Это попытка подчеркнуть аппаратный вес региона. На самом деле Краснодар вместе с населенными пунктами-спутниками — это максимум 1,5–1,8 миллиона жителей. Город прошел пик миграционного притока. Чтобы расти дальше, нам нужно менять модель управления: эпоха «скворечников в поле» завершена. Новому поколению нужно не просто жилье, а городская среда, парки и карьерные лифты. Приоритетом должны стать борьба за инвестора, за человеческий капитал и за повышение качества жизни», - отметил в разговоре с «КП»-Кубань» Чумаков.

По мнению Чумакова, статус «третьей столицы» не грозит Краснодару без кратного повышения эффективности госуправления.

«Региональной власти необходимо похоронить архаичные модели развития и начать полноценно использовать инструменты, предоставляемые президентом и правительством РФ. Сегодня приоритетом должна стать не отчетность по «квадратным метрам», а глубокая интеграция региона в нацпроект «Инфраструктура для жизни» и программу «Формирование комфортной городской среды».

«Видишь суслика? А он есть!»

Совсем иной взгляд у депутата Законодательного Собрания края Николая Петропавловского. По его мнению, реальная численность - переменная величина, поэтому ее «не знает никто и никогда», но она однозначно выше всех бумажных отчетов. Свою позицию он подкрепил ироничной аналогией из киноклассики.

«Это очень напоминает известную сцену из фильма «ДМБ», когда старослужащий спрашивает: «Видишь суслика?» Тот говорит: «Нет». — «А он там есть». В Краснодаре все сложнее. Официальная статистика и реальность — это две разные планеты. Мы должны считать не только прописку, но и тех, кто живет здесь годами без регистрации», - отмечает депутат ЗСК.

Николай Петропавловский уверен, что искать истину нужно не в архивах загса, а в «цифровых следах».

«Есть индикаторы, которые указывают на реальный масштаб Краснодара. Например, мобильные операторы точно знают, сколько сим-карт реально движется между сотами в течение суток. Количество воды, потребляемой средним человеком в сутки, — цифра стабильная и проверенная учеными. Дальше — электроэнергия в жилых кварталах. Еще один интереснейший критерий — объем генерируемого мусора. Сюда же добавим количество детей в школах и полисов ОМС», - перечислил Петропавловский.

По оценке депутата, если учесть все критерии, а также же сложить постоянно живущих, суточных и недельных мигрантов (тех, кто приезжает работать из районов и Адыгеи), а также командировочных, суммарная нагрузка на инфраструктуру города соответствует населению в 2,5 миллиона человек.

Как отметил Петропавловский, Краснодар и край сегодня входит в топ-3 локаций, куда мечтает переехать половина страны. Конкуренцию ему составляют только Москва с областью и Санкт-Петербург. И дело не в дешевых фруктах — цены в сетевых магазинах давно выровнялись по всей России. По мнению эксперта, людей манит «большой урбан» (городская среда), наличие работы, безопасность и уникальная логистика: два часа — и ты в Крыму, в горах или на Азовском и на Черном морях.