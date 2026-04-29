Ипподром вернулся государству: суд изъял активы экс-губернатора Ростовской области

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск об обращении в доход государства активов, связанных с бывшим руководством Ростовской области и рядом крупных предпринимателей. Основанием для национализации стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные при отчуждении имущества ГП «Ростовский республиканский ипподром».

История отчуждения

Согласно материалам дела, процесс вывода ипподрома из федеральной собственности начался в 2000 году. Имущественный комплекс, включавший 27 гектаров земли в центре Ростова-на-Дону, скаковые дорожки, 65 зданий и инженерные сети, перешел под контроль основателя агрохолдинга «Юг Руси» Сергея Кислова. По данным суда, реализация актива сопровождалась использованием связей с тогдашним губернатором Ростовской области Владимиром Чубом и его заместителем.

Стоимость сделки на тот момент составила 7,5 млн рублей, в то время как рыночная цена комплекса оценивалась в 2 млрд рублей. Позже, в 2008 году, земельные участки были переданы структурам предпринимателя по льготной цене 48 млн рублей вместо рыночных 1,8 млрд рублей. В качестве компенсации за содействие члены семьи бывшего главы региона получили доли в компаниях господина Кислова, доход от которых составил более 23 млн рублей.

Капитализация и перепродажа

Выведенное имущество использовалось для привлечения кредитных средств. Под залог активов ипподрома были получены займы на сумму более 3 млрд рублей, направленные на развитие холдинга «Синко», объединяющего 19 компаний в Ростовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.

В дальнейшем активы неоднократно перераспределялись между подконтрольными юридическими лицами. В 2022 году компании «Специализированный застройщик Малюгина» и «Конкур», владевшие основной частью территории ипподрома, были проданы холдингу «Элиас Групп», бенефициаром которого является депутат Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов. Средства от продажи в размере 2,7 млрд рублей были выведены на зарубежные счета, а оставшиеся 900 млн рублей направлены на капитализацию структур, фактически остающихся под контролем семьи первого собственника.

Вердикт суда

Суд квалифицировал действия ответчиков как незаконное приобретение личного состояния, нарушающее нормы противодействия коррупции. Согласно позиции законодательства, подобные финансовые операции представляют угрозу стабильности общества.

Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставных капиталах ООО «СЗ Малюгина» и ООО «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций, входивших в структуру владения ответчиков. Решение обращено к немедленному исполнению.