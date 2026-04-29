«Бессмертный полк» на День Победы пройдет онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край готовится к череде майских праздников. В этом году регион, как и прежде, будет уделять особое внимание безопасности. Из-за действующего «среднего уровня реагирования» многие привычные массовые торжества снова пройдут в измененном формате.

Первомай без традиционных шествий

На протяжении последних двух лет жители Кубани привыкли к особым условиям проведения массовых мероприятий. И эта весна не станет исключением.

«В регионе ограничено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, если количество участников превышает тысячу человек. С учетом текущей обстановки это требование сохраняется. Поэтому проводить традиционные первомайские шествия не будем и в этом году. Праздничные мероприятия в муниципалитетах пройдут в локальном формате», - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Первомайских демонстраций и масштабных митингов на центральных площадях не будет. Местные власти сосредоточатся на организации небольших локальных акций, которые позволят сохранить праздничное настроение без риска для безопасности.

День Победы: «Бессмертный полк» снова онлайн

Особое внимание уделят главному празднику — Дню Великой Победы. Акцию «Бессмертный полк» решено провести в уже привычном онлайн-формате. Каждый желающий сможет почтить память своих героев, разместив их фотографии в социальных сетях, на медиаэкранах или в салонах личного транспорта.

Торжественное прохождение войск в Краснодаре в этом году также отменяется. Город не увидит парадных расчетов и военной техники на своих улицах. А вот по Новороссийску решение еще не принято.

«Что касается Парада Победы в городе-герое Новороссийске – окончательное решение по нему примем ближе к 9 мая, исходя из оперативной ситуации», - написал в соцсетях Кондратьев.

168 фронтовиков получат личные поздравления

Никакие ограничения не смогут помешать Кубани отдать дань уважения своим живым героям. В крае осталось всего 168 фронтовиков, и каждый из них заслуживает особого внимания и благодарности.

«Праздник должен прийти в дом к каждому из фронтовиков. Договорились организовать выездные концерты и личные поздравления для наших ветеранов», - отметил глава региона.

Для каждого фронтовика будут организованы персональные поздравления, а возможно, и небольшие выездные концерты прямо во дворах их домов. Такой формат позволит создать атмосферу торжества, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности.

Максимальная бдительность

В целом, весь период майских праздников пройдет под знаком усиленного контроля.

«В период майских праздников мы должны обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания людей. Рассчитываю на предельную бдительность и слаженное взаимодействие всех ведомств», — отметил Вениамин Кондратьев.

Это прямое поручение всем силовым структурам, правоохранительным органам, МЧС и коммунальным службам. В местах, где ожидается скопление людей, будет усилено патрулирование, а также контроль за соблюдением порядка. Цель одна: сделать так, чтобы жители и гости Краснодарского края могли провести праздничные дни спокойно и безопасно, помня о подвиге предков и ценя мирное небо.