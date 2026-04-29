Мантия с правом конфискации: Алексей Шипилов объяснил, почему суды на Кубани ускорили изъятие активов у элит

Алексей Шипилов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодарском краевом суде прошел большой разговор «без мантий». Председатель суда Алексей Шипилов встретился с журналистами, чтобы ответить на вопросы, от которых раньше в этих стенах было принято уклоняться. Почему активы у местной элиты изымают со скоростью звука? И почему Краснодар стал «чистилищем» для высокопоставленных чиновников? «КП»-Кубань» публикует самые острые моменты этой встречи.

Юридический блицкриг: почему так быстро?

Главная тема — стремительная национализация активов. Иски Генпрокуратуры об изъятии имущества на миллиарды рублей рассматриваются в краснодарских судах в рекордные сроки. Журналисты спросили прямо: что это — спешка или новый стандарт?

«Мы видим пристальное внимание к этой категории дел, учитывая личности ответчиков — это известные на Кубани люди, занимавшие высокие должности», — пояснил Алексей Шипилов. - Почему мы рассматриваем их максимально быстро? Учитывая статус ответчиков и их серьезный административный ресурс, при затягивании дела велик риск, что имущество и предприятия будут просто выведены из предела досягаемости. Исполнить решение потом будет невозможно».

Кроме того, по словам главы крайсуда, на этих заводах работают тысячи людей. Судебная «заморозка» на месяцы — это угроза зарплатам и стабильности. Именно поэтому Фемида включила «турборежим».

При этом Краснодар стал федеральным центром для подобных дел: сюда везут судить даже экс-губернаторов из других регионов.

«Мы на делах показали, что готовы рассматривать дела беспристрастно, невзирая на личности и должности. Передача таких дел нам — показатель доверия», — добавил Алексей Шипилов.

Охота на «решал» в мантиях: 49 наказанных

Алексей Шипилов пришел в крайсуд в период громких скандалов (все помнят дело «золотой судьи» Хахалевой). Журналисты поинтересовались: удалось ли вычистить систему?

Ответ прозвучал в цифрах, и они впечатляют. За пять лет к дисциплинарной ответственности привлечены 49 судей, девять лишились полномочий досрочно, а шестеро стали фигурантами уголовных дел. Почти все расследования инициированы самим судейским сообществом после внутренних проверок.

«Никто не должен рассчитывать, что человек уйдет в отставку, и всё забудется. Каждый будет нести ответственность за свои поступки и в дальнейшем. Это важный показатель для всех», - говорит председатель.

Главным достижением он назвал слом «традиции» легализации самостроев и передела земель через суды, которая десятилетиями процветала в Сочи.

«Нам удалось переломить практику, которая десятилетиями всех устраивала. Мы подняли сотни решений по Сочи, которые раньше даже не обжаловались администрацией. Мы их отменяли и возвращали земли государству. Недопустимо руками суда решать коммерческие вопросы», — заявил Шипилов.

Спецоперация: «железный кулак» против бюрократов

Особая тема — защита прав участников СВО. Здесь краевой суд занял позицию «нулевой толерантности» к чиновничьей волоките. Если бойца или его семью «футболят» с выплатами или землей — пощады не будет.

«К сожалению, органы местного самоуправления и соцзащиты не всегда ответственно подходят к этим вопросам. С начала 2026 года только краевой суд вынес уже семь частных определений в адрес глав муниципалитетов за грубые нарушения прав участников СВО. Эти документы мы направляем в прокуратуру для привлечения должностных лиц к ответственности. Чтобы были реальные действия», — рассказал глава суда.

Кубанская Фемида заявляет, что окончательно сбросила с себя шлейф «кумовства». Сегодня это скоростной и довольно жесткий механизм, который не боится ни громких фамилий, ни чисток в собственных рядах. Алексей Шипилов говорит, что время «неприкасаемых» закончилось.