«Наверно, уже не найдем»: Волонтеры отказываются от поиска 14-летней девочки, признанной официально погибшей после атаки БПЛА в Туапсе

Девочку официально признали погибшей. Фото: соцсети

Во время атаки БПЛА на Туапсе две недели назад в жилой дом влетел беспилотник. Все происходило ночью, когда большая семья Боковых спала. Всего в помещении находились шесть человек - глава семьи, его жена, ее пожилые родители, их внучка и младшая дочь Лера. К счастью, почти всем удалось спастись. Под завалами осталась только 14-летняя школьница. Именно на комнату, где она отдыхала, пришелся основной удар и пожар.

Следственный комитет официально признал девочку погибшей и завел уголовное дело после трагедии.

«В результате преступлений украинских боевиков погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Причинен ущерб частным домовладениям», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отсутствие явных останков школьницы на месте гибели дало призрачную надежду родителям. Ее подогрели сообщения о том, что в лесу, недалеко от дома, где жила семьи, был найден след босой ноги 36-го размера. Он якобы мог принадлежать девочке.

В ночь на 16 апреля сюда приехали опытные волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». С собой привезли кинологических собак, но после обследования территории, добровольцы пришли к выводу, что поисковые работы здесь не требуются.

«Наши добровольцы выезжали на поиск девочки для выполнения автономных задач, а также работал наш кинологический расчет. В настоящее время активных выездов поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» не планируется», - рассказали в пресс-службе организации.

Но слух о том, что девочка может быть жива, оказался сильнее слов профессионалов. Добровольцы, не связанные с «Лизой Алерт», уверили родителей, что девочку засекли тепловизорами в лесу, видели ее следы, и она, получив контузию, якобы плутает по лесу и потеряла ориентацию. Поиски продолжаются уже две недели. Правда, безуспешно. И, похоже, в то, что девочку можно найти живой, перестали верить даже те, кто якобы видел ее следы.

«Не нашли ее, и, наверно, уже не найти. Я лично свернул поиски, но кое-кто там еще остается», - рассказал «КП»-Кубань» один из волонтеров.

