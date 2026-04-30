Честная цена: рассрочка от застройщика стала выгодной альтернативой покупке квартиры в ипотеку

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди обсудил с руководителем финансовой дирекции ГК ИНСИТИ Яной Газарян текущие тенденции рынка недвижимости и новый инструмент от застройщика для выгодной покупки квартиры в Краснодаре.

- Яна, мы сегодня будем говорить о рынке недвижимости и о ваших проектах, потому что группа компаний ИНСИТИ - это один из самых заметных игроков на нашем рынке. С мая 2025 года ключевая ставка снижается. И можно увидеть абсолютно разные оценки и тем более прогнозы о рынке недвижимости. Тем не менее, этот рынок живет, развивается. И ваша компания тому пример. Какие тенденции на рынке видит ваша компания?

- Как вы уже правильно отметили, ключевая ставка на протяжении последнего года снижается. И по тем прогнозам, которые нам транслирует Центральный банк, мы видим тенденцию к дальнейшему снижению. Несмотря на это, на сегодняшний момент ставки по ипотечным кредитам достаточно высокие. Если мы говорим о рыночной ипотеке, не о субсидируемых историях, это на уровне 18-20%.

- И это запредельно для рынка недвижимости.

- Да, это достаточно высокая ставка для тех граждан, которые хотят приобрести жилье. Если нам не хватает какой-то частички, например, мы продали свои квадратные метры и нам нужно немного добрать - условно 500 тысяч, миллион рублей, полтора, здесь еще можно говорить о каком-то кредитовании. Если мы говорим о полной сумме, то ежемесячные платежи очень большие.

Что мы видим на рынке недвижимости? Мы наблюдаем небольшой спад по объему продаж. То, что фиксируют у нас по данным официальной публикуемой статистики. Спад связан с ужесточением программ по субсидируемой программе семейной ипотеки. С 1 февраля вступили определенные ограничения. Плюс банки ужесточают условия по выдаче, потому что по данным Центрального банка у нас население закредитовано. Мы наблюдаем здесь небольшой переток. У нас получается плавное ужесточение программ по семейной ипотеке и одновременно снижение ключевой ставки. И мы видим сейчас снижение объема продаж по семейной ипотеке и увеличение объема сделок по рыночной ипотеке. Да, платежи большие. Да, суммы для среднестатистического гражданина, наверное, неподъемные. Но, тем не менее, количество сделок растет.

- Вы сказали по поводу неподъемности. Давайте по-честному. Та рыночная ставка, которая сегодня доступна покупателю, означает, что за 20-30 лет срока ипотечного кредита можно купить не одну квартиру, а несколько за счет процента.

- Да, как минимум 5.

- Но я знаю, что у вашей компании есть такое предложение, которое позволяет улучшить доступность недвижимости, даже несмотря на эти запредельные ставки. Могли бы об этом рассказать.

- В нашей компании действует программа рассрочки для покупателей. В октябре 2024 года мы начали ее реализацию и до сих пор успешно продаем. В нашем портфеле более тысячи успешных лотов, которые мы реализовали. В чем суть программы? У нас маленький первоначальный взнос 20%, как при стандартной ипотеке. Мы знаем, в рыночной ипотеке таких первоначальных взносов нет, он 30- 50%. И оставшаяся сумма разбивается на равных 60 платежей.

- То есть это честная цена, которая разбита на 60 платежей при 20% первоначальном взносе?

- Да, это честная цена. Она изначально указана в нашем прайсе. Мы абсолютно честно просчитываем график, фиксируем цену. Это указывается в договоре.

- Инфляция не влияет?

- Нет, инфляция не влияет. В этом и ее преимущество, что нет дополнительных обременительных пересчетов, страховок, оценок и прочих сопутствующих продуктов, которые являются неотъемлемой частью ипотеки. Плюс не вся возрастная категория граждан подходит под ипотеку. Условно, если ты 40+, то ты по ипотеке, скорее всего, не пройдешь, потому что оценивается до пенсионного возраста платежеспособность клиентов. У нас этот возраст до 60 лет, потому что 5-летний срок рассрочки.

- Яна, на какие объекты ИНСИТИ девелопмент распространяется возможность рассрочки?

- На все. Когда мы только запускали наш проект, мы продавали выборочные объекты. Стартовали с микрорайона «Образцово», потом распространили рассрочку на все наши проекты - это и «Образцово», и «Новая Елизаветка», и Дом «Эндемик». Даже больше скажу, в коттеджном поселке «Новая Елизаветка», на территории которого есть озеро, теннисные корты, детские площадки, можно купить в рассрочку и дом, и таунхаус. И, естественно, наш бизнес-класс – Дом «Эндемик».

- Как раз хочу спросить про Дом «Эндемик». Это дом высокого класса, он выделяется стилем, архитектурными решениями. Мы в прошлый раз говорили о том, что здесь скорее не ипотечные покупатели, а те, кто платят за наличные или за те деньги, которые практически полностью покрывают стоимость этого объекта. Почему ваша компания сейчас решила распространить рассрочку и на Дом «Эндемик» тоже?

- Мы имеем положительный опыт работы с рассрочкой, у нас собственный портфель, дефолтность там нулевая. Если мы говорим о качестве клиентов, которые заходят к нам на рассрочку, это уверенно стоящие люди, имеющие фундамент, стабильный доход. И мы решили, а почему бы нет. Люди бизнеса также умеют считать деньги. И условно на Дом «Эндемик» можно выбрать рассрочку как на 5 лет, так и на 2-3 года. Не вытягивать деньги из бизнеса, пользоваться нашей рассрочкой, а свои финансы вкладывать. Деньги приносят деньги, они должны зарабатывать.

- Вы наверняка сравнивали ипотечный платеж и платеж по рассрочке, типичный, скажем так, в целевой аудитории. Какие ваши выводы?

- Ну, во-первых, ипотечный рыночный платеж в три раза больше нашей рассрочки. И, во-вторых, сумма переплаты. Как вы правильно заметили, пять квартир можно купить за 30 лет на эту сумму.

- И вот эти пять квартир, которые можно купить в том горизонте, о котором мы сейчас говорим, 20-30 лет ипотека, может быть, это и незаметно в моменте сейчас, но когда аккуратно посчитаешь, тут, конечно, есть о чем подумать.

Меня не отпускает мысль о Доме «Эндемик». Это яркий проект на архитектурной палитре нашего города. Расскажите об этом доме. В чем его особенность?

- Дом «Эндемик» – это уникальный проект для нашей компании тоже. Дом небольшой, камерный, с внутренней территорией, с системами внутреннего контроля, видеонаблюдением, системой распознавания номеров. Это закрытая территория. Очень хорошая локация - центр города. Рядом вся инфраструктура уже готова, ее не нужно создавать: школы, детские сады, пеший трафик, улица Красная, по которой любят гулять, торговые центры. Все в пятиминутной доступности. В самом комплексе коммерческая составляющая также присутствует. На первых этажах будет вся необходимая инфраструктура, те услуги, которыми мы пользуемся каждый день.

В чем уникальность этого проекта? Освещение, отделка, все без кричащих брендов. Спокойное, дорогое, благородное

- Благородная простота.

- Да, все спокойно, натурально, экологично. Дом «Эндемик» - это наша жемчужинка. Желания распродать любой ценой у нас нет. Мы будем держать марку, будут достойные соседи подбираться в этом доме.

- Это очень важно, конечно.

- Мы за безопасность, за экологичность, за комфорт. Все это мы постарались совместить в нашем проекте.

- Это умный дом. А если говорить о коммерческой составляющей, инфраструктуре в этом доме, что там предусмотрено?

- Однозначно, это будут кофейни, небольшие точки общепита, то, что мы потребляем каждый день, услуги прачечных. Эта среда будет сформирована с учетом тех запросов, которые будут поступать в том числе и от наших жителей.

- Хотел бы вернуться к рассрочке. Насколько просто ее получить? Могли бы вы описать этот путь клиента, его алгоритм действий.

- На самом деле всё гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Изначально было, естественно, непонимание, как оформить, нет ли там обмана. У нас население очень внимательно в этом отношении, это и правильно, мы к этому и призываем. Все очень просто. Нужно обратиться в наш отдел продаж. Сотрудник подберет квартиру, сделает просчет. Заполняется анкета, предоставляется пакет необходимых документов, он минимальный. Это паспорт, СНИЛС, ИНН. Далее отправляется в службу проверки, как правило, два рабочих дня идет проверка и службой безопасности, и мы смотрим кредитную историю нашего потенциального заемщика. И выносится решение. Так как мы не кредитная организация, у нас требования, конечно, помягче с точки зрения оценки.

- Сейчас возникает повышенный спрос на квартиры как с предчистовой отделкой, так и на готовые по типу «заходи и живи». Если я выбираю второй вариант с чистовой отделкой, можно ли эти расходы включить в ту самую рассрочку, о которой вы говорили?

- Рассрочка у нас распространяется только на покупку квартиры. Ремонт вы можете приобрести дополнительно. Он оплачивается отдельно, полным платежом. У нас есть подрядные организации, которые оказывают услуги по ремонту. Это проверенные наши компании-подрядчики. Есть несколько вариаций ремонта, все можно подобрать и дистанционно.

- Яна, что бы вы посоветовали как специалист, видящий и рынок недвижимости, и застройщиков, и тренды, и целевые аудитории, с точки зрения покупки недвижимости именно сейчас? Стоит - не стоит? Многие сомневаются, своевременно, не своевременно.

- Здесь ответ простой. Последние 10 лет жизни в нашем городе кто-то хоть раз наблюдал снижение цены? Я, например, нет.

- Нет. Другое дело, что когда-то сильнее, когда-то медленнее росло.

- Мог снижаться темп, но стоимость квадратного метра никогда не падала. Более того, если взять с точки зрения ипотеки, условия выдачи только ужесточаются. Поэтому лучшего времени, чем вчера, у нас нет. Есть уникальный какой-то продукт, им нужно пользоваться, покупать сейчас.

