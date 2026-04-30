Снега с человеческий рост и полное бездействие: Экс-чиновники и энергетик, оставившие Белореченск без тепла и света в Новый год, ответят в суде

Дело о зимнем блэкауте в Белореченске передали в суд

Декабрь и январь на Кубани выдался на редкость снежным. Природа изрядно засыпала снегом улицы региона, и Белореченску досталось больше многих. В районе произошел настоящий коллапс: накануне праздников жители остались без тепла, света и воды. Но чиновники бездействовали.

Следственный отдел по Белореченскому району СКР по Краснодарскому краю завершил расследование громких уголовных дел, связанных с коммунальным кризисом в конце 2025 года. И теперь бывшие руководители управлений ГО и ЧС города и района, а также заместитель главного инженера местной энергоснабжающей организации окажутся на скамье подсудимых.

В чем обвиняют фигурантов дела о зимнем блэкауте

Экс-чиновников инкриминируют халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, руководители спасательных служб проигнорировали предупреждения о надвигающемся мощном циклоне. Зная о риске стихийного бедствия, они не ввели вовремя режим ЧС и не подготовили район к удару стихии.

Заместитель главного инженера обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Он не обеспечил бесперебойную работу сетей, что лишило людей жизненно важных ресурсов.

Последствия снежного плена

Во время аномального снегопада высота сугробов в Белореченском районе достигла 2 метров. Из-за бездействия ответственных лиц социально значимые объекты и жилые дома остались без электричества, отопления и воды. Люди оказались отрезанными от базовых коммунальных благ в разгар зимы.

Зима была очень снежной. Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю

Следователи собрали исчерпывающие доказательства, а сами обвиняемые полностью признали свою вину.

«Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», – сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Снегапокалипсис проломил крыши, оставил без света и остановил поезда: Последствия мощного снегопада в Краснодарском крае

Девушка погибла при обрушении крыши дома под тяжестью снега на Кубани