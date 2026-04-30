«Денег у семьи нет!»: В Краснодарском крае объявили сбор на похороны убитой фанатом аниме 11-летней девочке

Девочку нашли в овраге у реки. Фото: Лиза Алерт

В небольшом поселке Стрелка Темрюкского района готовятся к прощанию с 11-летней девочкой. Школьница пропала 24 апреля после прогулки с подругой. А вечером не пришла домой. Родители самостоятельно искали дочь, а после обратились в полицию и волонтерам. Добровольцы начали поиски тут же - круглые сутки искали девочку в заброшенных домах и полях. На четвертые сутки поисков ребенка нашли мертвым.

«Говорят, она была раздетой. Вот в таком виде убийца кинул ее у водоема», - рассказали «КП»-Кубань» местная жительница Ирина.

Подозреваемого задержали при попытке к бегству. Им оказался 31-летний мужчина, житель соседнего хутора.

«Они, конечно, могли видеться, нельзя сказать, что он не знал девочку, видел - точно. Семья погибшей воцерквленная, ходят в храм в Стрелке. Вот и он тоже там появлялся», - говорит Ирина.

Александр Малиновский проезжал по улице на своем автомобиле, когда увидел школьницу. Каким-то образом ему удалось посадить ее в машину, где на ходу он ее задушил, а потом поехал в сторону родного хутора и выкинул тело с плавнях.

«Надругался ли он над ней, неизвестно... Бедный ребенок. Родители убиты горем. Хорошо, хоть у них осталась старшая дочь... Девочка была без телефона - у них он один на всю семью. Может, если бы была с ним, то осталась бы в живых, смогла бы позвонить».

Семья погибшей девочки - небогатая, два года назад они переехали в Краснодарский край из Херсонской области. Мать работает техничкой, отец - нигде...

«Мы решили организовать сбор на похороны. Уже собрали 230 тыс на памятник», - сообщила Ирина.

Похороны девочки состоятся в субботу, 2 мая. Убийца задержан. Он арестован на два месяца.

Работал с детьми и рисовал автопортреты в стиле аниме: Кто убил 11-летнюю девочку на Кубани

Погибла: Завершены поиски пропавшей на Кубани 11-летней девочки

Посадил в машину, задушил, а тело бросил у воды: Стали известны подробности убийства 11-летней девочки на Кубани