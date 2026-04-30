Приключение россиянина во Франции: Как живет экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в Париже

Переезд экс-вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во Францию стал одним из самых заметных событий для российского футбола в 2024 году. Летом голкипер перешел в «Пари Сен-Жермен», подписав контракт на пять лет. Трансфер оценивался примерно в 20 миллионов евро. Уже в первый сезон во Франции Сафонов вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Во Францию футболист переехал вместе с супругой Марией Кондратюк. Пара обосновалась за пределами Парижа - в доме рядом с лесом, что для них привычно, ведь и в Краснодаре они жили не в квартире. По словам Марии, к жизни во Франции пришлось привыкать: адаптация была непростой, но со временем стала комфортнее. При этом из-за известности Сафонова супруги редко гуляют в городе.

О жизни в Париже Мария рассказала в программе «Чек-лист», посвященной российским футболистам во Франции. В выпуске также участвовали Александр Головин, а ведущими стали также экс-игрок «Краснодара» Федор Смолов и журналист Алексей Хрущев, более известный, как «Леша Биги». Супруга вратаря поделилась бытовыми деталями: она помогает Матвею с выбором одежды и активно занимается спортом - тренируется по 4-5 раз в неделю

После выхода интервью внимание к семье только усилилось - в том числе в соцсетях. Мария не остается в стороне и активно реагирует на комментарии. Она вступает в диалог с пользователями и нередко отвечает на критику, защищая мужа от хейта. Девушка также активно переживала вместе с вратарем, кода он не попадал в стартовый состав, а также посещает матчи «ПСЖ», когда играет ее муж.

Вместе они снимают трендовые видео для соцсетей, показывают свою жизнь и отвечают на вопросы фанатов. Также не забывают и о юморе, снимая смешные видео.

- Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна, - писала в соцсетях Мария о браке с Матвеем.

Сам Сафонов также делится подробностями своей жизни во Франции. Он активно изучает язык, занимается им несколько раз в неделю и уже дает интервью на французском. Болельщики отмечают его прогресс, а сам футболист признается, что язык помогает быстрее адаптироваться.

- Когда я перебрался в другую страну, то мог решить все базовые вопросы на английском, ввиду этого решил изучать официальный язык страны, так как от этого напрямую зависит скорость адаптации, - рассказывал Сафонов.

Переезд повлиял и на образ жизни футболиста. Он пересмотрел питание, стал внимательнее относиться к рациону и даже похудел. При этом признается, что скучает по привычной русской кухне, особенно по борщу.

Свободное время Сафонов проводит дома или на прогулках с любимой собакой Морти. Живет он недалеко от тренировочной базы «ПСЖ», а его день расписан почти по минутам: тренировки, занятия языком и забота о питомце.

- Сейчас чувствую, что уже давно не был так заинтересован в процессе, давно не был так сконцентрирован, - признавался Матвей.