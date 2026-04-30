Миллиарды Семеновых уходят государству: Суд признал законным полное изъятие активов экс-начальника милиции Краснодара

В истории «золотых активов» семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова поставлена точка. В Краснодарском краевом суде официально подтвердили: империя, выстроенная четой Семеновых, теперь принадлежит государству. Апелляция не оставила ответчикам ни единого шанса, признав изъятие десятков объектов недвижимости и долей в бизнесе законным и обоснованным.

Список активов, которые переходят в доход Российской Федерации, напоминает инвентаризационную ведомость небольшого района.

• Земля: 8 крупных земельных участков и доли в праве еще на 5 наделов.

• Жилье: 9 жилых домов (целый элитный поселок в миниатюре).

• Коммерция: 13 нежилых зданий и помещений, а также доли еще в 11 офисных и торговых объектах.

• Бизнес: доли в уставных капиталах коммерческих организаций, которые были предусмотрительно записаны на Ольгу Семенову и некое «доверенное лицо».

Александр Семенов долгие годы был одной из самых влиятельных фигур в правоохранительной системе краевого центра. Однако фамилия Семеновых прогремела на всю страну не из-за оперативных успехов главы семейства, а после страшного ДТП. Несколько лет назад его сын, находясь в состоянии опьянения за рулем дорогого внедорожника, устроил аварию, в которой погиб дорожный рабочий.

Этот трагический инцидент стал триггером: общественность и контролирующие органы задались логичным вопросом — откуда у семьи высокопоставленного полицейского средства на роскошную жизнь, элитный автопарк и десятки объектов недвижимости? Прокурорская проверка подтвердила: официальные доходы супругов Семеновых и близко не соответствовали масштабам их трат.

Ответчики пытались обжаловать решение Советского районного суда.

«Рассмотрев материалы гражданского дела в апелляционном порядке, судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции, — констатировали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. — Оно оставлено без изменений и вступило в законную силу».

Теперь гектары земли и коммерческие здания Семеновых будут работать не на семейный бюджет, а на государственную казну.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

