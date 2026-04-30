Рынок труда Краснодарского края меняется: выигрывают те, кто учится и осваивает ИИ

В Краснодаре обсудили изменения современного рынка труда на HR-конференции «Эксперты в деле» от Авито Работа. С одной стороны, безработица остается низкой, а работодатели часто испытывают нехватку сотрудников. С другой — соискателям не всегда хватает нужной квалификации. При этом все большее значение приобретают цифровые технологии и искусственный интеллект. Какие тренды сейчас существуют на рынке занятости Кубани? В каких сферах высокие заработные платы? Об этих и других вопросах поговорили в программе «Диалоги» с экспертом конференции, региональным представителем Авито Работы в ЮФО Дмитрием Телегиным.

ПРИКЛАДНЫЕ ВАКАНСИИ В ПРИОРИТЕТЕ

- По итогам первого квартала 2026 года рынок труда в Краснодарском крае остается активным, а по некоторым позициям число вакансий заметно выросло. Расскажите, что сейчас наиболее интересно работодателю?

- Если говорить в общем, то сейчас большая востребованность на прикладные вакансии. Соискателям они тоже интересны. Например, популярность специальности работников теплиц увеличилась более, чем на 100%. Если же говорить о сфере офисных позиций, то здесь основной тренд сейчас в использовании искусственного интеллекта. Поэтому больше требуются люди, которые уже освоили работу с ИИ, этот параметр все чаще работодатели добавляют в требования к вакансиям, и рост таких вакансий составляет уже 98%. Интересно, что и сами соискатели все чаще указывают в резюме владение такими навыками.

НУЖНО ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ ИИ УЖЕ СЕЙЧАС

- Действительно, технологии искусственного интеллекта меняют все отрасли жизни, в том числе, и рынок труда. Как это сказалось на ситуации в Краснодарском крае?

- Тренды в Краснодарском крае, такие же, как и по всей России. Например, навыки искусственного интеллекта сейчас становятся базовыми. Поэтому важно владеть ими уже сейчас.

- Можете рассказать – какие технологии искусственного интеллекта применяются в Авито? Возможно, есть какие-то особенные кейсы?

- На нашей платформе искусственный интеллект применяется в разных областях: от анализа пользовательских отзывов до улучшения внутренних бизнес-процессов по оптимизации управления данными. К примеру, мы разработали инструмент, который помогает соискателю автоматически создавать резюме.

Собственная языковая модель A-Vibe анализирует введенные данные и автоматически генерирует описание в резюме.

При заполнении, достаточно указать информацию про предыдущий опыт работы. Система учтет эти достижения и создаст информативное и привлекательное резюме. Весь процесс создания резюме занимает 30-40 секунд. И это, конечно, лишь малая часть. Мы стараемся внедрять искусственный интеллект во все аспекты пользовательского опыта, чтобы посетителям было комфортно на нашей площадке.

ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ

- А с какими вызовами сейчас сталкиваются как соискатели, так и работодатели. Какие здесь основные тренды?

- Как в России, так и в Краснодарском крае, я бы сейчас выделил два глобальных тренда. Первый – это переобучение специалистов. Соискателям сейчас нужно быть гибкими и открытыми к новому, потому что работодатель готов инвестировать в обучение. И второй тренд – это подработка. Сейчас актуально искать исполнителей для выполнения определенных задач, к примеру, сезонных. Именно следуя этому тренду, в 2025 году мы объявили о создании «Авито Подработка». С помощью этого сервиса человек может выбрать удобную для него смену, выполнив ее, через непродолжительное время получить вознаграждение.

- Расскажите, поменялись ли в целом методы борьбы за кадры? Как компании привлекают соискателей?

- Да, многое поменялось. Самым первоочередным фактором, на который смотрят соискатели, является размер заработной платы. При этом компании применяют и другие форматы привлечения кандидатов. Что это значит? Работодатель вкладывается в сотрудника, проводит его обучение, старается его всячески замотивировать. Делается все, чтобы человек видел ценность взаимодействия с компанией. И здесь речь не только о зарплате, но и о дополнительных бонусах: повышении квалификации, ДМС и т.д.

ГДЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ

- В каких отраслях чаще всего сейчас ищут кадры на Кубани? Какие профессии самые дефицитные? И где самые высокие предлагаемые зарплаты на Кубани? Думаю, эти вопросы будут самыми интересными для читателей.

- Многие прикладные специальности: бурильщик, сварщик, электрик – являются высокооплачиваемыми позициям. К примеру, у бурильщика средняя предлагаемая зарплата 180 000 рублей, у сварщика - 170 000 рублей.

— Я бы хотел пожелать соискателям не бояться изменений, постоянно развивать свои навыки и уже сегодня осваивать новые технологии, включая искусственный интеллект. Рынок труда открыт для тех, кто готов учиться, быть гибким и двигаться вперед, - отметил в завершение разговора Дмитрий Телегин.