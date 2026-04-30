Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+12°
Радио

Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 апреля 2026 12:33

Призывал к ядерному удару по России: Краснодарец осужден на три года за комментарий в соцсетях

Светлана ОВДЕЙ
Суд назначил три года лишения свободы Фото из архива КП

Южный окружной военный суд вынес приговор краснодарцу за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все произошло в октябре 2023 года. Мужчина прокомментировал публикацию в открытом канале в Интернете. В его словах содержались призывы к ядерному удару по России. Сама публикация находилась в свободном доступе, поэтому видеть комментарий могло неограниченное количество пользователей.

В отношении краснодарца было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети «Интернет». Расследование и установление всех обстоятельства проводилось Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд учел мнение гособвинителя и назначил мужчине три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Осужденный также не может заниматься администрированием сайтов и страниц в информационно-телекоммуникационных сетях. Запрет установлен на два года.

Телефон, который мужчина использовал для публикации комментария, конфисковали в доход государства.

