Новая ТЭС и накопители для курортов: Как Кубань спасут от блэкаутов

В Краснодарский край с рабочим визитом приехал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. С губернатором Вениамином Кондратьевым они обсудили текущую ситуацию в Туапсе и долгосрочные планы по развитию энергосистемы региона. Главная проблема — нехватка мощностей, которая тормозит развитие экономики и мешает реализации крупных инвестпроектов.

Ситуация в Туапсе: ликвидация последствий

Одной из оперативных тем стала обстановка на Туапсинском НПЗ. Пожар на объекте был полностью ликвидирован сегодня утром, в 09:30. Сейчас работа сосредоточена на экологии.

Специалисты занимаются сбором нефтепродуктов и обустройством дренажных систем. Чтобы нефть не попала в русло реки и акваторию Черного моря, вокруг резервуаров делают защитную обваловку. К работам привлечены 300 человек из соседних муниципалитетов, которые помогают сотрудникам МЧС. Министр заявил, что восстановить энергоснабжение объектов в Туапсе нужно в кратчайшие сроки.

Дефицит мощностей и инвестиции

По словам Вениамина Кондратьева, проблема энергодефицита сегодня является одной из самых острых для края. Из-за отсутствия свободных мощностей регион не может запустить инвестпроекты на общую сумму более 4 триллионов рублей.

Для решения этой задачи федеральное министерство и краевые власти наметили ряд конкретных шагов:

1. В Сочи построят вторую очередь действующей электростанции.

2. В Краснодаре на ТЭЦ запустили обновленный энергоблок и планируют строительство еще одного (на 150 МВт). Это позволит довести общую мощность станции до 1180 МВт.

3. В Динском районе планируется строительство ТЭС «Кубанская» мощностью 470 МВт.

Соглашение на этот счет намерены подписать на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году.

Подготовка к лету

Чтобы избежать перебоев со светом в предстоящий летний сезон, когда нагрузка на сети традиционно растет, Минэнерго РФ приняло решение направить в край модульные накопители электроэнергии.

Их общая мощность составит 250 МВт. Это оборудование поможет сглаживать пиковые нагрузки в период массового наплыва туристов, когда потребление энергии в городах и на курортах достигает максимума.

Власти рассчитывают, что сочетание строительства новых стационарных станций (в Краснодаре, Сочи и Динской) и использование мобильных накопителей позволит стабилизировать энергосистему края и даст возможность для развития ранее приостановленных бизнес-проектов.