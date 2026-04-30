«Она как будто попрощалась»: Последнее видео с отдыха топ-мастера по маникюру из Краснодара стало пророческим

Елена разбилась в ДТП. Фото: соцсети

Елену Павленко на отдых провожали всем коллективом. Женщина работала в краснодарском салоне топ-мастером по маникюру. От клиентов не было отбоя, но в отпуск тоже надо было пойти. Елена купила путевку в Таиланд и полетела в середине марта за границу, чтобы погреться у моря.

«Мы радовались за нее, а она отправляла голосовые, говорила, что связь плохая. Но потом пришло видео - на нем она помахала нам рукой и поднялась по ступенькам», - рассказала начальница Елены Ольга.

Как выяснится позже, эти кадры станут пророческими, Елена как будто попрощалась с коллегами из далекой страны... А 18 марта женщина попала в серьезное ДТП и получила травму головы.

«Ее доставили в больницу. Она впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, подключили к ИВЛ, но через два дня Елена умерла», - говорит Ольга.

Последнее видео погибшей в ДТП туристки из Краснодара

Доставку тела из Таиланда на себя взяла мать погибшей женщины. А коллеги помогли материально, собрали деньги и передали родственнице. Они вспоминают о Елене как о жизнерадостном человеке и не могут смириться с ее гибелью.

Женщину похоронили в Узбекистане, где она родилась.

