Небывалые ливни затопят Кубань на неделю: Погода в Краснодарском крае станет опасной

Дожди будут лить все первомайские праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайские праздники с шашлыками отменяются. К Краснодарскому краю медленно, но верно приближается мощный циклон. Он несет с собой ливневые тучи и похолодание.

"Активный циклон пройдет вдоль южных границ региона, провоцируя температурные контрасты, усиление ветра и сильные осадки",- прогнозирует ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ухудшение и без того нерадостной погоды ожидается уже с пятницы. 1 мая в Краснодаре и в большей части Кубани зарядят дожди, которые будут переходить в сильные ливни. В это же время возможны грозы и шквалистый ветер. На фоне этих явлений столбики термометров рухнут до аномальных для начала мая отметок. Температура воздуха ожидается на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

"На черноморском побережье на Первомай дожди будут небольшими и локальными, а с субботы ненастье разыграется в полную силу", - дает неутешительный прогноз Леус.

На курортах Краснодарского края будет сыро, в горных районах выпадет снег.

"Днем температура воздуха прогнозируется в пределах +7…+12 градусов. В понедельник показания термометров подрастут до +11…+16, на Черноморском побережье преобладающий фон температуры – +11…+16", - говорит специалист.

Осадки могут поднять уровень воды в реках. В частности, опасные отметки ожидаются в юго-восточных районах Краснодарского края.

Непогода будет держать в своих тисках регион 4-5 дней, смягчив свое влияние только к середине следующей недели.

