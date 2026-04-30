Вернулся за жертвой, сделав круг: Появилось шокирующее видео преследования 11-летней девочки перед убийством

Убийца заметил девочку на улице. Фото: скриншот видео

31-летний житель хутора Белый Темрюкского района жестоко расправился с 11-летней девочкой. Школьница пропала 24 апреля. Вечером, когда она не пришла домой, родители кинулись ее искать у подруг и знакомых. Но ребенка нигде не оказалось. Тогда они обратились с заявлением в полицию. Поиск был организован немедленно - около 700 человек круглые сутки занимались поиском девочки. Ее нашли только вечером 28 апреля. К сожалению, школьница была мертва.

Подозреваемого в убийстве установили сразу. Им оказался местный житель Александр Малиновский. Мужчина 5 лет назад работал в Союзе казачьей молодежи, был дружинником. Но от этих дел отошел - женился и перевелся на другую работу. А еще он любил аниме и даже рисовал автопортреты в этом стиле.

Малиновский был женат. Фото: соцсети

Александр пытался скрыться, но в кабинете следователя признался - посадил девочку в салон авто, у них произошла ссора, и тогда мужчина задушил ребенка и избавился от тела девочки.

Что двигало Малиновским в тот момент, пока остается загадкой. Но можно предположить, что план по похищению девочки он построил сразу, как увидел ее одиноко идущей вдоль дороги. Об этом говорит видеозапись, которая зафиксировала момент встречи с будущей жертвой.

Водитель сначала проехал мимо ребенка, который спрятался в кустах, а потом вернулся, сделав круг. Затем остановился, забрал девочку в машину и задушил.

Убийца на автомобиле преследовал 11-летнюю девочку, а потом убил ее

"Она не могла сообщить, что ей нужна помощь - у нее не было с собой телефона. Семья у нее скромная - отец нигде не работает, а мать техничка", - говорят местные жители.

Сейчас Александр Малиновский находится в СИЗО. Он будет там до начала суда. За жестокую расправу ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

А в поселке, где жила девочка, готовятся к похоронам. Прощание с убитой назначено на 2 мая.

