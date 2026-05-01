Вместо дороги - купе до отдыха: «Исторический экспресс» добавит рейсы на майские праздники на Кубани

В Краснодарском крае на майские праздники увеличат число рейсов туристического поезда «Исторический экспресс». Популярный маршрут соединяет Краснодар с Абрау-Дюрсо и традиционно пользуется спросом у жителей и гостей региона.

Дополнительные поездки запланированы на 2, 9 и 30 мая. Состав отправляется из Краснодара утром и прибывает в Новороссийск к обеду. Далее пассажиров пересаживают на автобусы, которые доставляют их непосредственно в Абрау-Дюрсо. Обратный маршрут также предусмотрен - возвращение в краевую столицу происходит около 22:00.

Как отмечают в администрации региона, расширение железнодорожного сообщения - это один из способов разгрузить дороги в период повышенного туристического потока. В майские праздники интенсивность движения в сторону побережья и Абрау-Дюрсо увеличивается в 2-3 раза.

- В регионе расширяют транспортную сеть, появляются современные и комфортные маршруты к курортным территориям. Пригородное электросообщение набирает популярность у местных жителей и гостей Кубани. Это удобный и экологичный транспорт, который объединяет многочисленные курорты Юга России, - отметил вице-губернатор Евгений Пергун.

Маршрут рассчитан на однодневное путешествие. В программу входит посещение подземных тоннелей винодельни, прогулка по мультимедийному пространству «Галерея Света» и набережной озера Абрау. Для туристов предусмотрены активности для разных возрастов. Стоимость билета 4200 рублей, однако в нее не входят дегустация и обед, за них нужно будет заплатить отдельно.

Организаторы отмечают, что такой формат поездки позволяет за один день познакомиться с одной из самых популярных туристических точек региона без необходимости длительного планирования маршрута.