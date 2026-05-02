Май в режиме «зима»: Краснодар встретил праздники аномальным холодом

В столицу Кубани вернулись куртки и зонты: температура воздуха рухнула на 14 градусов ниже климатических значений.

«Суббота, 2 мая, преподнесла жителям Краснодара погодный сюрприз с отрицательным знаком. Температурный фон в краевом центре сейчас на 12–14 градусов ниже многолетних норм», - сообщил ведущий метеоролог центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Вместо привычного майского тепла город оказался во власти аномального холода.

Причиной метеорологической аномалии стало влияние северной периферии обширной многоцентровой депрессии, центр которой сместился в сторону Закавказья и восточной Турции.

В итоге небо над Краснодаром плотно затянуло тяжелыми тучами, через которые не пробиться солнечному теплу. Столбики термометров замерли на отметках +7…+9 градусов. Ситуацию усугубляют дожди и восточный ветер.

Атмосферное давление при этом остается стабильно высоким — 763 мм рт. ст.

Существенного улучшения погоды к воскресенью, 3 мая, синоптики не прогнозируют. Ночью температура опустится до +4…+6 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +10…+12 градусов. Ожидается, что дождливая погода сохранится на протяжении всей второй половины выходных.