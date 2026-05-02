Смерть вместо тюрьмы: Искалечивший до трепанации черепа модель из Краснодара скончался

Дмитрий скончался. Фото: t.me/ENews112

Кровавая драма, разыгравшаяся в московской квартире бизнесмена и модели из Краснодарского края, получила неожиданный и трагический финал. Дмитрий Кузьмин, сожитель 33-летней Анжелики Тартановой, который превратил её жизнь в череду операций и потерю памяти, умер.

Теперь уголовное дело о «Покушении на убийство», которое лично контролировал глава СК России Александр Бастрыкин, вероятнее всего будет закрыто в связи со смертью обвиняемого.

Сказка, ставшая кошмаром

История Анжелики Тартановой начиналась как классическая история покорения столицы. Пять лет назад она уехала из родного поселка Мостовского, оставив сына отцу после развода, и быстро нашла свое место в светской Москве. Показы, съемки и, наконец, встреча с «мужчиной мечты» успешным предпринимателем Дмитрием. В своих сообщениях подругам Анжелика описывала жизнь как в сказке: сожитель полностью обеспечивал её, оплачивал дорогие покупки и занятия спортом. Но за закрытыми дверями их общего дома скрывалась иная реальность. Как выяснилось позже, Дмитрий страдал от алкогольной зависимости, изводил девушку ревностью и регулярно поднимал на неё руку. Роковой ноябрь и борьба за жизнь

Анжелика осталась без половины черепа Фото: с личной страницы в соцсети..

22 ноября в паре произошел очередной конфликт, который едва не стал для Анжелики последним. Дмитрий избил возлюбленную с такой жестокостью, что врачам пришлось бороться за её жизнь на операционном столе. Итогом «семейной ссоры» стали две тяжелейшие операции и трепанация черепа.

В течение двух недель модель находилась в больнице в полуобморочном состоянии, а её родные на Кубани безуспешно пытались выйти с ней на связь. Найти Анжелику удалось только благодаря внимательности врача, который опознал девушку по фотографиям в соцсетях, опубликованным ищущими её сестрами.

Сейчас Анжелика страдает провалами в памяти и не может читать. На реабилитацию уйдет как минимум год.

Внезапный финал

Изначально в отношении Дмитрия возбудили дело о причинении тяжких телесных повреждений, а сам он находился под домашним арестом. Однако в конце прошлого года ситуация резко изменилась. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью на более тяжкую «Покушение на убийство» и подготовить доклад о ходе расследования. Мужчине грозил реальный и очень длительный срок.

Однако до реального приговора дело, скорее всего, не дойдет, только если родственники Анжелики или она сама не решит продолжать дело и довести его до суда уже после смерти главного обвиняемого.

«Адвокат Темур Фидаров рассказал, что Кузьмин страдал от болезней сердца — он перенес 2 операции. После содеянного Дмитрий сильно переживал», - сообщил портал 112.

Умер он в конце апреля.

