«Она перебегала дорогу!» Звезда КВН 2000-х Елена Рыбалко погибла под колесами Toyota в Адлере

Елена Рыбалко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В Адлерском районе Сочи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Жертвой аварии стала 53-летняя Елена Рыбалко — актриса команды КВН «Утомленные солнцем», которая в 2000-х годах выступала в Высшей лиге и одержала победу в 2003 году.

Как сообщили «КП»-Кубань» в Госавтоинспекции Сочи, трагедия случилась 1 мая около 22:00 на улице Ивановской в районе дома № 54. 44-летний водитель автомобиля Toyota допустил наезд на женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать сотрудники полиции.

В последние годы Елена Рыбалко редко появлялась на сцене, участвуя в основном в юбилейных и памятных играх команды.