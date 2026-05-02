"Леночка" успешно играла свою роль на сцене.

В Адлере под колесами иномарки погибла Елена Рыбалко — та самая «Леночка» из легендарных «Утомленных солнцем». Актриса, которая на равных блистала на сцене с Михаилом Галустяном и Александром Реввой, ушла мгновенно, переходя дорогу на ночной трассе в родном городе.

Видео с места гибели Елены Рыбалко

Видео с места гибели звезды КВН Елены Рыбалко

Трагедия случилась 1 мая около 22:00. Адлерский район, улица Ивановская. 53-летняя Елена Рыбалко переходила дорогу как это обычно бывает "по-быстренькому" в районе дома №54. Место для перехода было выбрано неудачно — до ближайшего пешеходного перехода оставалось совсем немного, но артистка решила рискнуть.

44-летний водитель за рулем Toyota не успел затормозить. Удар был фатальным: Елена скончалась еще до приезда бригады скорой помощи.

«Женщина 1973 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью», - сообщили «КП»-Кубань» в Госавтоинспекции Сочи.

Кто такая Елена Рыбалко из «Утомленных солнцем»

История появления "Леночки" (именно так ее запомнили зрители) в «Утомленных солнцем» — это сюжет для отдельного кино. В начале 2000-х попасть в сборную Сочи было практически невозможно: состав был укомплектован, роли распределены. Но Елена пришла на кастинг «с улицы». Своим мощным обаянием и неженским юмором она буквально заставила авторов переписать сценарии под нее. Она не просто «вошла в состав», она стала его душой, на равных работая в кадре с будущими королями российского юмора — Реввой и Галустяном.

КВН подарил Елене не только славу, но и семью. Именно на репетициях и гастролях «Утомленных» закрутился ее роман с сокомандником Павлом Стешенко. Эта пара была одной из самых красивых в тусовке «АМиК». В браке у них родилось трое детей. И хотя позже пути супругов разошлись, они сохранили редкий для шоу-бизнеса пример искренней дружбы, вместе занимаясь воспитанием детей.

С Павлом они прожили недолго

В отличие от многих коллег по «золотому составу», которые после триумфа 2003 года (победа в Высшей лиге и три Летних кубка) окончательно перебрались в Москву и штурмовали Comedy Club, Елена осталась в Сочи. Она вела закрытый образ жизни, занималась семьей и лишь изредка радовала поклонников появлениями в спецпроектах.

Елена Рыбалко ушла на 54-м году жизни, оставив после себя светлую память и записи легендарных игр, которые до сих пор пересматривает вся страна.