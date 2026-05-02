«Куколка в гробу»: На Кубани простились с 11-летней девочкой, убитой поклонником аниме

Местные жители, пришедшие проводить девочку в последний путь, не скрывали слез

Поселок Стрелка Темрюкского района сегодня погрузился в тяжелое молчание. Здесь прощались с 11-летней школьницей, чьи поиски в конце апреля объединили сотни людей, но закончились трагедией.

Девочка пропала 24 апреля. Она просто не вернулась домой из школы. Родители, люди простые (мама работает техничкой, отец — временно безработный), сначала пытались искать сами, обзванивая подруг. Мобильного телефона у ребенка не было — семья жила очень скромно, и такая роскошь была им не по карману. Именно это отсутствие связи сделало девочку максимально уязвимой.

Поисковая операция стала одной из самых масштабных в районе: 700 человек — полиция, казаки, добровольцы — прочесывали каждый куст. Тело нашли только спустя четыре дня, 28 апреля. Чуда не случилось.

Подозреваемого задержали практически сразу. Им оказался 31-летний Александр Малиновский. Личность в районе известная, но с неожиданной стороны. Пять лет назад он активно работал в Союзе казачьей молодежи, был дружинником, патрулировал улицы. Позже осел, женился, сменил работу на более прибыльную. В свободное время увлекался аниме и рисовал автопортреты в этом стиле.

На допросе Малиновский признался в содеянном, но его версия звучит пугающе обыденно. По его словам, он просто посадил девочку в машину, в салоне между ними якобы «произошла ссора», после чего он ее задушил. Что могло стать причиной конфликта взрослого мужчины и 11-летнего ребенка — следствие выясняет.

«Очень красивая, благодаря всем неравнодушным людям, она лежала как куколка», - рассказала «КП»-Кубань» одна из жительниц поселка. На похороны ребенку собирали всем миром, организовали отпевание в церкви.

Местные жители, пришедшие проводить девочку в последний путь, не скрывали слез.

Пока обвиняемый в ее убийстве ждет суда в СИЗО, мотивы его поступка остаются главной загадкой этого дела. Был ли это холодный расчет или внезапная вспышка немотивированной агрессии — ответят эксперты и следствие.

