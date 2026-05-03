Уборка улиц продолжается. Фото: оперштаб Кубани

Туапсе приходит в себя после масштабного пожара на НПЗ и морском терминале. Пожары потушены, но исправлять последствия придется еще долго. Губернатор Вениамин Кондратьев провел экстренное заседание комиссии по ЧС, чтобы «сверить часы» и оценить готовность к любым сценариям.

Последствия атак на Туапсе, новости

Главная новость из Туапсе — пожар на морском терминале, вспыхнувший в ночь с 30 апреля на 1 мая в результате атаки беспилотников, полностью ликвидирован. На борьбу с пламенем бросили серьезные силы: около 130 человек личного состава и более 40 единиц спецтехники, включая ресурсы МЧС России.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, большинство эвакуированных жителей уже вернулись домой, но 57 человек пока остаются в гостиницах города. Они обеспечены, по данным властей, всем необходимым. Заместитель главы края Дмитрий Маслов доложил губернатору, что ситуация остается под контролем, а в городе продолжается масштабная уборка улиц и береговой линии от последствий ЧП.

Пляжи также продолжают очищать от нефтепродуктов. Фото: оперштаб Кубани

Параллельно с локальными ЧС регион продолжал находиться в зоне повышенной опасности из-за воздушных атак. По данным Минобороны России, во второй половине дня 2 мая (с 08:00 до 14:00) дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Цели были ликвидированы над территориями 13 регионов страны, включая Краснодарский край. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Губернатор Вениамин Кондратьев, проведя заседание комиссии по ликвидации ЧС, поблагодарил пожарных за оперативную работу в Туапсе. В городе продолжает действовать режим ЧС.