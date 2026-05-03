Пробило руку и грудь: 14-летнего подростка ранило во время стрельбы в Сочи

Мужчина задержан. Фото: скриншот видео

Следователи в Сочи разбираются в стрельбе, где ранило подростка. Днем 30 апреля 55-летний мужчина из окна квартиры выстрелил из пневматического оружия. В этот момент во дворе дома по ул. Гагарина гуляли дети. Оному из них, 14-летнему школьнику, пуля попала в руку и грудь.

"Благодаря слаженной работе следователя и криминалиста СКР по краю во взаимодействии с оперативниками личность стрелявшего была установлена в кратчайший срок", - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчина был доставлен в отделение. Ему предъявили обвинение по статье "Хулиганство".

Задержан мужчина, стрелявший подростка из травматического оружия в Сочи

"По месту жительства обвиняемого был произведен обыск, в ходе которого изъято орудие преступления. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу", - отметили в ведомстве.

После стрельбы пострадавшего подростка отправили в больницу. Медики оказали ему помощь. Сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает.

"Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления", - заявили в СУ СК по Краснодарскому краю.