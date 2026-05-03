Работы на центральном пляже в Туапсе. Фото: Оперштаб Кубани

В Туапсе продолжаются работы по очистке территорий после разлива нефтепродуктов. Топливо вылилось в море и реку после атаки беспилотников.

Что происходит в Туапсе 3 мая 2026 года

Пожар, возникший после очередного нападения дронов, на сегодняшний день потушен. А специалисты в круглосуточном режиме продолжают собирать вылившийся мазут. Они собирают загрязненную гальку в мешки на городском пляже, по колено в воде ловят нефтяные пятна в реке.

Улицы Туапсе моют от мазута. Фото: Оперштаб Кубани

"На утро 3 мая, собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 1620 кубометров – за последние сутки", - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Обстановка в Туапсе 3 мая 2026

На месте работает более 750 человек - это спасатели сотрудники администрации и предприятий города - и 65 спецмашин.

Работы по уборке нефтепродуктов. Фото: Оперштаб Кубани

На помощь также пришли волонтеры. Они помогают в уборке - очищают от нефтепродуктов улицы, дворы, парки и детские площадки.

Параллельно с этим администрация начала работу по оценке ущерба от атак БПЛА. Людям, которые лишились жилья, временно будут жить в маневренном фонде. После им выдадут сертификаты на покупку или ремонт жилья. Сейчас 57 человек остаются в гостиницах города. Они обеспечены, по данным властей, всем необходимым.

Техника и люди работаю круглые сутки. Фото: Оперштаб Кубани

В Туапсе введен режим ЧС. Он продолжает действовать на территории города.