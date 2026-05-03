Позиция не изменилась: Девочка, которую якобы вновь видели живой в лесу Туапсе, официально признана погибшей после атаки БПЛА

Тело девочки не нашли, что послужило поводом для слухов. Фото: соцсети

Новые слухи о том, что 14-летняя Лера Бокова, может быть жива, снова просочились в соцсети. Накануне волонтеры озвучили очередную версию - девочку видели живой в лесу. Она якобы внезапно появилась на тропинке, толкнула добровольца и скрылась в темноте.

«Поиски продолжаются и днем, и ночью. Просматриваются камеры за последние сутки, где примерно видели Валерию», - говорят волонтеры из фонда «Ратиборец».

Ранее эти же поисковики утверждали, что видели след босой ноги 36-го размера. По их мнению, он может принадлежать девочке. Также от них поступала информация о том, что Валерию засек тепловизор. Но со времени пропажи девочки прошло 2,5 недели, а результатов поиска до сих пор нет. Зато активно ведется сбор средств на ее поиски...

ГДЕ ПРАВДА, А ГДЕ ВЫДУМКА?

Поиски Валерии начались после того, как в дом, где она жила с родителями, попал дрон. Это произошло в ночь на 16 апреля. Останки школьницы не нашли - тепловой удар был такой силы, что в комнате поплавился даже фарфор. Но позже родители девочки заявили, что она могла убежать и после получения травмы, потеряв ориентацию, скрываться от людей.

Эту версию быстро подхватили волонтеры, сразу же открыв сбор денег на поиски 14-летнего подростка. Часть добровольцев свернули поиски. А авторитетная «Лиза Алерт» была на месте, но там приняли решение завершить работу.

«Наши добровольцы выезжали на поиск девочки для выполнения автономных задач, а также работал наш кинологический расчет. В настоящее время активных выездов поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» не планируется», - рассказали в пресс-службе поискового отряда.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

После атаки беспилотников на Туапсе 16 апреля СК завел уголовное дело. Тогда же следователи признали погибшими двух человек, в том числе школьницу.

«В результате преступлений украинских боевиков погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Причинен ущерб частным домовладениям», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», позиция следкома не поменялась - ребенок погиб.

