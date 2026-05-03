500 лет непрерывно хоронили людей: Древний могильник на Кубани раскрыл все свои тайны

Археологи завершили работу на еще одном объекте в Краснодарском крае. Могильник у села Бжид Туапсинского района был открыт в 1977 году, и он постепенно раскрывал свои секреты ученым. Его открыли в 1977 году сотрудником местного музея, а после сюда стали приезжать исследователи. Сантиметр за сантиметром они снимали пласты земли и добирались до новых захоронений.

За все время удалось обнаружить 59 средневековых погребений. Причем, захоронения проводились в этом месте на протяжении 500 лет.

"В могильнике находили оружие, посуду, украшения и элементы конской упряжи", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В древних могилах хоронили конных воинов, есть также погребения животных. Обряды отличались разнообразием - от кремационных и ингумационных. Хоронили людей и животных в обычных грунтовых ямах, курганах, ящиках из камней и кромлехах, которые ставились в вертикальном положении.

"Задачи раскопок – точная фиксация и научная оценка с полной характеристикой обнаруженного материала, его датировка и установление исторической ценности", – отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Помимо погребений учеными были найдены 378 предметов - посуду, оружие, конскую упряжь. После обследования артефакты передадут на постоянное хранение в государственный музей.