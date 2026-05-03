Первое место за «быками»: ФК «Краснодар» обыграл «Акрон» и вышел в лидеры РПЛ

Джон Кордоба забил единственный гол матча. Фото: ФК "Краснодар"

Футбольный клуб «Краснодар» сделал еще один шаг к чемпионству, обыграв «Акрон» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась минимальной победой гостей - 1:0.

Решающий момент наступил во втором тайме. Нападающий «быков» Джон Кордоба отправил мяч в сетку на 72-й минуте, принеся своей команде важнейшие три очка. При этом ранее, на 53-й минуте, он уже забивал, но гол был отменен после просмотра VAR из-за нарушения в атаке.

Несмотря на это, «Краснодар» продолжил давление и в итоге добился своего. Команда сумела дожать соперника и сохранить преимущество до финального свистка.

Эта победа имеет ключевое значение в борьбе за титул. После 28 туров «Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка. Отрыв от ближайшего преследователя - «Зенита» - составляет всего одно очко, что сохраняет интригу в чемпионской гонке.

Важно, что «быки» продолжают стабильно набирать очки в решающих моментах сезона. Даже в непростых матчах команда находит возможность добиться результата.

Для «Акрона» эта игра завершилась без очков. Команда с 27 баллами занимает 12-е место в таблице.

Впереди у «Краснодара» остаются решающие матчи: финал пути РПЛ Кубка России на своем поле с московским «Динамо», после игра на выезде с тем же соперником, но уже в лиге, и последний тур против «Оренбурга». Цена каждой ошибки будет максимальной. Но сейчас команда уверенно держит лидерство и продолжает борьбу за чемпионство.

