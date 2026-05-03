В горах снег, на побережье шторм: Какой погодой встречает май Краснодарский край

Начало мая не порадует жителей и гостей Краснодарского края. Погода в регионе больше напоминает глубокую осень - пасмурно, дождливо и холодно. По словам синоптиков, температура воздуха ниже климатической нормы ниже на 4-5 градусов. Да что говорить - в субботу, 2 мая, в Апшеронском районе выпал снег! Любимая туристами Гумака покрылась сугробами за несколько часов.

«Зря поменяли резину. Но даже для наших предгорных мест снег - неожиданность в такое время года», - говорят местные жители.

Снег в Гуамке 2 мая

Но погодные сюрпризы на этом не закончатся. В понедельник, 3 мая, усилится ветер. Местами он будет достигать 20-25 м/с.

«Во второй половине ночи 4 мая в Анапе и Темрюкском районе ожидается дальнейшее усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с», - рассказали в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что шторм может стать причиной возникновения происшествий в портах и на судах в море. Также стоит быть внимательными в населенных пунктах и не оставлять транспорт у рекламных щитов и линий электропередач.

При возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112.

В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранится действие штормового предупреждения. Ожидаются сильные ливни, мокрый снег, ветер северных направлений.

В Краснодаре в понедельник будет дождь. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14. На Черноморском побережье - до 17 градусов тепла, сообщает Центр по гидрометеорологии Кубани.

Улучшение погоды ожидается только во второй половине предстоящей недели.