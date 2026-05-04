Уборка береговой линии в Туапсе. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В Туапсинском районе продолжается ликвидация последствий разлива мазута. Оно произошло после атак БПЛА на город. Нефтепродукты были зафиксированы у берегов Туапсе, а также в курортных поселках - Новомихайловском, Южном и Небуге. Там уборка уже завершена. А вот в поселке Тюменском и селе Ольгинка специалисты еще устраняют выбросы мазута. Там они небольшие, поэтому работы завершат в ближайшее время.

"Собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Уборка мазута в Туапсе. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Общая группировка, участвующая в работе, - около 750 человек и 65 единиц техники, в том числе специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС", сотрудники администраций и предприятий муниципалитетов", - рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Работы не прекращаются ни днем, ни ночью. К ним привлечены и волонтеры. Они участвуют в наведении порядка на общественных территориях - на улицах, во дворах, парках и площадках.

Улицы города отмывают от мазута. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Жизнь Туапсе постепенно возвращается в привычный ритм. В понедельник, 4 мая, в городе открылись школы. Они не работали три дня после серьезных пожаров.

"К приему детей будут готовы детские сады и учреждения дополнительного образования. Исключение — два детских сада № 22 и № 25", - отметили в управлении образования администрации Туапсинского округа.

На побережье идут работы в круглосуточном режиме. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают следить за качеством воздуха и водопроводной воды в Туапсе. Эти показатели на сегодняшний день в норме.

"Лабораторные исследования охватывают наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Свыше 750 человек собирают нефтепродукты на берегу. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалисты отмечают, что водоисточники находятся на удалении от города - в 10 км. Это значительно минимизирует риск попадания в воду опасных веществ.