Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Утром 4 мая в Армавире произошел серьезный пожар в магазине «Светофор». Огонь охватил крупную торговую площадку на улице Энгельса.

В Армавире сгорел «Светофор»

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 09:35. Пожарные подразделения Армавирского гарнизона прибыли на место происшествия уже через три минуты. К этому моменту пламя охватило уже 500 квадратных метров здания.

Борьба с огнем продолжалась несколько часов. В 11:35 спасателям удалось локализовать пожар, не дав ему распространиться дальше. В 12:50 объявили ликвидацию открытого горения.

Пожар в Армавире на Энгельса 4 мая 2026: последние новости

К сожалению, не обошлось без пострадавших. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ими оказались трое взрослых. Информация о состоянии их здоровья и причинах возгорания уточняется.

В тушении масштабного возгорания задействованы 11 человек личного состава ведомства, также привлекались четыре единицы спецтехники.