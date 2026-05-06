Единые подходы к распределению полномочий

Юрий Бурлачко принял участие в работе Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

В Санкт-Петербурге на площадке исторического Таврического дворца состоялись заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. В повестке — важные вопросы региональной политики и местного самоуправления. Среди участников - председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Распределение полномочий

Старт мероприятиям дало заседание профильной комиссии по делам Федерации и местному самоуправлению, которую возглавлял спикер Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

Одна из основных тем - обсуждение механизмов вовлечения граждан в управление своими городами и поселками, в частности, через практику инициативного бюджетирования. Кроме того, речь шла о реализации вопросов жизнеобеспечения населения в тех муниципалитетах, где сохранена двухуровневая система организации власти.

С докладом по первому пункту выступил сенатор Андрей Шевченко, возглавляющий комитет Совета Федерации по федеративному устройству. По второму вопросу высказался Юрий Бурлачко.

Он обратил внимание коллег на ключевую особенность Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» - распределение полномочий, где до сих пор остается двухуровневая система местного самоуправления.

- В таких регионах до 1 января 2028 года необходимо не только перераспределить полномочия между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, но и принять решение о распределении полномочий между муниципальными районами и входящими в них поселениями, - уточнил председатель ЗСК.

Единые подходы

Раньше, по словам спикера ЗСК, допускалась ситуация, когда один и тот же объем задач могли одновременно решать и район, и поселок. Новый же федеральный закон запрещает дублирование полномочий.

В качестве примера Юрий Бурлачко привел такие привычные механизмы, как создание муниципальных предприятий, утверждение тарифов на услуги ЖКХ или организацию выборов.

В этой связи руководитель кубанского парламента предложил выработать единые подходы к распределению полномочий между двумя уровнями муниципальной власти для более эффективной реализации 33-ФЗ.

- Это позволит не только исключить противоречивое толкование норм закона, но и упростит практическую реализацию законов субъектов Российской Федерации. Поэтому представляется необходимым выработать общие согласованные подходы к толкованию и реализации положений названного федерального закона,- уточнил он.

Таким образом, следует не принять новый закон, а сохранить существующий порядок, разрешив районам и поселениям выполнять общие задачи.

- В этой связи мы предлагаем рекомендовать Государственной думе рассмотреть возможность внесения в 33-й Федеральный закон изменений, позволяющих закрепить ряд полномочий одновременно и за поселениями, и за муниципальными районами, - подытожил Юрий Бурлачко.

Члены комиссии поддержали озвученные на заседании инициативы.

Парламентарии поддержали предложение председателя ЗСК внести поправки в действующий закон.

Ориентиры для законодательной власти

Программа основного дня работы Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании включала заседание президиума, а также выступление президента России Владимира Путина. Подробности прокомментировал председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко.

На заседании президиума Совета законодателей под руководством вице-спикеров Госдумы и Совфеда Ирины Яровой и Андрея Яцкина рассмотрели вопросы механизмов списания бюджетных кредитов субъектов РФ, а также развития мелиорации.

Юрий Бурлачко отметил, что поднятые темы крайне актуальны для Краснодарского края. В частности, практика списания бюджетных кредитов доказала свою эффективность, позволяя регионам существенно снизить долговое бремя.

- Этим инструментом воспользовался и Краснодарский край. Сейчас запущены соответствующие процедуры согласования. Списание средств будет осуществляться при условии направления высвобождаемых ресурсов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, - конкретизировал спикер ЗСК.

Второй блок обсуждаемых вопросов касался развития мелиоративного комплекса. Для аграрного региона, каким является Кубань, это не просто отрасль, а стратегический задел на десятилетия вперед.

- В Краснодарском крае площадь мелиорированных земель составляет порядка 421 тысячи гектаров. Из них более 55% - это рисовые оросительные системы. Остальная часть отведена под овощные и зерновые культуры, а также сады. В этой связи нами постоянно ведется работа по совершенствованию профильного законодательства. Мы неоднократно вносили поправки в уже действующий в крае нормативный правовой акт, регулирующий процессы в сфере мелиорации, - уточнил Юрий Бурлачко.

Нацеленность на будущее

Встреча парламентариев с президентом России Владимиром Путиным прошла в Думском зале Таврического дворца. Глава государства поздравил всех присутствующих с Днем российского парламентаризма и акцентировал внимание на том, что деятельность первых отечественных парламентариев заслуживает самого пристального изучения.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес региональных законодательных собраний и их председателей. Президент отметил, что парламенты, созданные во всех регионах России, играют огромную роль в укреплении и развитии страны.

- Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство - быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Это очень важно, - акцентировал Владимир Путин.

Завершая выступление, глава государства обозначил ряд приоритетных задач для законодателей. Среди них - поиск оптимальной модели правового регулирования сферы искусственного интеллекта, дальнейшее расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции, обеспечение устойчивого экономического роста и законодательное сопровождение национальных проектов.

Кроме того, Владимир Путин призвал парламентариев строго соблюдать закон при проведении предвыборной кампании, подчеркнув необходимость безусловного следования правовым нормам на всех этапах этого процесса.

Комментируя итоги встречи с главой государства, Юрий Бурлачко подчеркнул, что изложенные президентом тезисы станут ориентиром для исполнительной и законодательной власти.

По словам председателя ЗСК, президент дал четки посыл, что законотворчество должно быть гибким, динамичным, прогрессивным, устремленным в будущее.

- Главный тезис - законодательный процесс должен быть нацелен не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, но и быть системным и творческим. При этом не следует зацикливаться только на запретах, ограничениях, выработке новых мер наказания для нарушителей. Излишние барьеры тормозят развитие. Именно этими подходами мы будем руководствоваться в дальнейшей работе на благо укрепления наших регионов, процветания нашей страны, - резюмировал Юрий Бурлачко.