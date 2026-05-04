В Краснодаре завершился суд над обвиняемыми в жестоком убийстве аниматоров: им дадут сказать последнее слово

Татьяну Мостыко и Кирилла Чубко убили в апреле 2023 года

Суд по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани приближается к финалу. Все свидетели опрошены и доказательства предъявлены. Впереди - прения, последнее слово подсудимых и вердикт присяжных заседателей.

Когда гособвинение подытожит все, что было озвучено в процессе, а защита озвучит свои аргументы, подсудимым дадут последнее слово.

Напомним, обвинение в убийстве предъявлено Араму Татосяну, Анатолий Двойникову и Демьяну Кеворкьяну. Последнего удалили из зала суда из-за постоянных нарушений порядка в процессе. Он несколько раз менял адвокатов по ходу суда и ругался с судьей. Но при этом Кеворкьяну предоставят право на последнее слово.

На скамье подсудимых трое - Арам Татосян, Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников

Присяжным, которым представили все доказательства по делу, предстоит ответить на несколько вопросов. Коллегия проголосует за виновность или невиновность подсудимых, и представить суду протокол с голосами. На основе этого документа судья постановит приговор.

Если присяжные признают, что подсудимые виновны, будет задан вопрос, заслуживают ли они снисхождения.

Напомним, с момента убийства 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко прошло три года. Аниматоры возвращались с выступления из станицы Крыловской в Усть-Лабинск в апреле 2023 года. Белый «Хендай» ехал по дороге Каневская-Березанская, на которой то и дело встречались ямы. Иномарка все же угодила в одну из них. Настолько серьезно, что пришлось менять пробитое колесо.

В беду попали не только Кирилл и Таня. На обочине темной и, казалось, совершенно безлюдной дороги уже стояла «четырнадцатая». Незадолго до аниматоров машина попала в ту же яму. Трое незнакомцев предложили Кириллу и Тане помощь, но на самом деле с другой целью. По данным следствия, сообщники убили мужчину и девушку, перед этим забрав у них наличные и сняв деньги с карт. Позже, забрав украшения и закопав тела аниматоров, они сожгли иномарку в лесополосе и скрылись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не моргнув, перерезали горло»: Со дня убийства аниматоров на Кубани прошло три года, суд идет к финалу

«Ваша честь, вас посадят!»: Подсудимого по делу аниматоров на Кубани удалили из зала суда до окончания прений

«Мы вас найдем, главное, чтобы вы были живы!»: Вдова убитого на Кубани аниматора показала в суде последнюю переписку с мужем

Зал рыдал, когда мать убитой студентки обратилась к ее палачам. В суде над убийцами аниматоров обвиняемые схватились за головы