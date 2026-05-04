В Сочи восстанавливают набережную после штормов

В Адлерском районе Сочи началось восстановление участка набережной, который пострадал от февральских и апрельских штормов. Основной урон получили пляжи «Огонек-2» и «Лазурь». Там обрушилась подпорная стена длиной более двадцати метров, а на променаде просел грунта.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЧАЛАСЬ

Как сообщил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, на пострадавших участках уже работает техника. В частности, убирают остатки бетонных конструкций, возводят новые волноотбойные сооружения, укрепляют основание набережной и формируют волновой угол парапета.

- Необходимые мероприятия по восстановлению набережной и сходов к пляжу должны быть завершены до конца мая. Сейчас набережная пляжей Лазурь» и часть пляжа «Огонек- 2» работают в обычном режиме. Временно перекрыто движение по набережной к пляжу «Огонек – 3», однако на сам пляж есть альтернативный доступ без захода на поврежденный участок, - конкретизировал вице-мэр.

В целом в этом году на курорта благоустроят 185 пляжных территорий, причем 11 из них — совершенно новые. Планируется, что минимум 120 пляжей получат федеральные сертификаты качества Минэкономразвития, которые гарантируют безопасность, чистоту морской воды и высокий уровень сервиса. Если сравнивать с прошлым годом, то наивысшей награды — «Синего флага» — удостоились 65 пляжей.

КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ

Как отметил глава Сочи Андрей Прошунин, реализация курортно-рекреационного и туристского потенциала — одна из основных задач социально-экономического развития города.

- Состояние пляжной полосы является ключевым показателем развития туризма и благополучия морского побережья, особенно в границах курортных зон. Мы рассматриваем морские пляжи как важнейшие природоохранные объекты — как для человека, так и для окружающей среды: пляж защищает берег от волнового воздействия и обеспечивает развитие прибрежной флоры и фауны. В последние годы мы наблюдаем определенные сложности: сокращение ширины пляжной полосы, последствия неорганизованной застройки русел рек, снабжающих естественным образом наши пляжи галькой, отсутствие источников финансирования на содержание, ремонт и строительство берегозащитных сооружений. Протяженность береговой линии Сочи достигает 96 километров, 56 из них закрыты для купания из-за обвалов, отсутствия удобных подходов, оползней и других причин. Мы уже предпринимаем конкретные шаги для комплексного решения вопроса берегоукрепления. Будущие поколения смогут ощутить благо, если мы, объединив усилия с учеными и органами государственной власти, начнем действовать сегодня, - конкретизировал мэр.

Каждый год море в прямом смысле съедает до десяти сантиметров суши, отвоевывая у людей место. Один из самых наглядных примеров — набережная и пляж «Прозрачный» в поселке Лоо Лазаревского района. После штормов 2021–2024 годов там до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации, а берег огорожен.

В 2021 году правительство России утвердило распоряжение № 3143-р, куда вошли приоритетные задачи по берегоукреплению четырех километров побережья в Лазаревском районе — пляжей «Фламинго», «Свирский», «Прозрачный» и участка от станции Якорная Щель до поселка Детляжка. Предварительная стоимость работа на тот момент составляла полтора миллиарда рублей.

Мэр Сочи Андрей Прошунин не раз встречался с руководством Минстроя России и обсуждал вопросы укрепления и защиты берегов. В июне 2025 года на курорте прошло выездное заседание думского комитета по строительству и ЖКХ. Федеральные парламентарии признали, что масштаб проблемы таков, что одними силами муниципалитета не обойтись, нужна поддержка государства.

СПАСАТЬ ПЛЯЖИ НУЖНО КОМПЛЕКСНО

В Сочи находятся два крупных морских порта, яхт-клуб, более восьмисот бун, около сотни волноломов и примерно сорок километров защитных стен. Однако новые современные берегоукрепительные сооружения, построенные с советских времен, появились лишь на Центральной набережной у пляжа «Маяк». И то благодаря частному инвестору.

Согласно результатам научного исследования, которое в прошлом году по поручению мэра курорта Андрея Прошунина провел центр «Морские берега», безотлагательного укрепления требуют больше 17 километров береговой линии.

Среди аварийных участков — зона от пляжа санатория «Юг» до пляжа «Зарница», берег в поселке Волконка, территория от устья реки Хобза до устья реки Лоо, пляж «Бытха», где полностью отсутствует галечная полоса, набережная у ЖД-вокзала Адлера и многие другие. Отдельно в списке значатся и уже упомянутые пляжи «Огонек-2» с «Лазурью» — те самые, что сейчас ремонтируют.

Чтобы решать проблему системно, в апреле по инициативе главы города создан научный совет при участии специалистов Сочинского госуниверситета, Сочинского института РУДН и других научных учреждений курорта. Постоянную рабочую группу при совете возглавил вице-мэр Евгений Чеботарев.

Ученые в частности предложили разработать генеральную схему берегоукрепления, как это делали в советское время, с прогностической системой для каждого отдельного участка, поскольку ведь геологическое строение и глубины у сочинского побережья очень неоднородны.

Спасать пляжи нужно не точечно, а в комплексе, рассматривая всю береговую систему целиком. К тому же через Сочи проходят железная и автомобильная магистрали, и их защита от волн часто вступает в противоречие с рекреационными задачами. Железнодорожники вынуждены строить свои, не всегда эстетичные сооружения, которые портят облик курорта.

На основании экспертных мнений, Андрей Прошунин инициировал процесс актуализации перечня работ по комплексному развитию Сочи, утвержденных распоряжением правительства РФ № 3143-р в части берегоукрепления. Это необходимо для получения целевого финансирования.

Кроме того, администрация курорта обратилась в правительство страны с предложением сформировать рабочую группу на федеральном уровне. Этот вопрос находится на контроле главы Кубани Вениамина Кондратьева.

НАГЛЯДНО

185 пляжей благоустроят к этому курортному сезону.

11 из них — новые.

Более 120 пляжей получат федеральные сертификаты качества Минэкономразвития.