Вторые майские выходные должны порадовать настоящим южным теплом

Начало мая 2026 года на Кубани выдалось аномально холодным. Из-за мощного циклона температура воздуха в регионе опустилась на 10 градусов ниже климатической нормы, и первые майские выходные стали самыми холодными за 86 лет. Однако, как сообщила синоптик Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова, период затяжных холодов подходит к концу: циклон постепенно теряет силу и уходит, уступая место настоящему весеннему теплу.

«Циклон постепенно начинает заполняться, и на смену ему уже в среду начнет смещаться поле повышенного давления. Циклон от нас уходит, и осадки постепенно начинают прекращаться», – прокомментировала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Во вторник, 5 мая, осадки в крае еще сохранятся. В среду, 6 мая, дожди станут локальными и пройдут лишь в отдельных районах. А уже начиная с 7 мая, на территории Кубани установится сухая погода.

Из-за высокой влажности в период с 5 по 7 мая в ночные, утренние, а иногда и в дневные часы край будут накрывать плотные туманы. Видимость на дорогах может существенно ухудшиться.

Прогрев воздуха будет происходить постепенно благодаря заходу теплого воздуха. 5 мая термометры покажут еще скромные для южной весны +11…+16°С. 6 мая воздух прогреется уже до +15…+20 градусов. 7 мая придет по-настоящему весеннее тепло – +17…+22°С. На побережьях Азовского и Черного морей из-за прохладной воды и ветра с моря будет чуть свежее – +13…+18. 8 мая по территории края прогнозируется +18…+23°С.

Погода в Краснодарском крае 9 мая 2026

Настоящий температурный рывок произойдет в праздничные выходные. 9 и 10 мая в большинстве районов края будет солнечно и сухо, а столбики термометров местами могут подняться до +25…+28 градусов. Но несмотря на общее потепление, в юго-восточных предгорных районах края 9 и 10 мая сохраняется вероятность кратковременных дождей с грозами.

Ночные температуры на этой неделе будут колебаться в пределах +7…+12°С, но в предгорьях юго-востока останется прохладно – от +3 до +8. На побережьях ночи также будут комфортными – около +7…+12°С.

«Так что вторые праздничные выходные мая мы должны встретить солнечной погодой и теплом», – говорит синоптик.

