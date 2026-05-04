В Новороссийске устраняют последствия непогоды. Фото: глава Новороссийска Андрей Кравченко

Эта весна в Краснодарском крае запомнится как одна из самых холодных за всю историю метеонаблюдений. Непогода изрядно утомила жителей и гостей региона и даже принесла разрушения. Едва Кубань успела оправиться от подтоплений, как снова пришло похолодание, а вместе с ним и сильный ветер. Последствия мощного шторма продолжают ликвидировать в Новороссийске.

В городе сохраняется режим повышенной готовности. Как сообщил мэр города-курорта Андрей Кравченко, минувшей ночью стихия достигла пика: в отдельных районах порывы ветра достигали 29 м/с при средней скорости 15 м/с.

Ураган в Новороссийске 4 мая 2026: последствия, фото

Из-за удара стихии в городе произошел настоящий деревопад. В службу спасения поступило 25 заявок о поваленных деревьях. На данный момент 17 из них уже распилены и убраны.

Фото: глава Новороссийска Андрей Кравченко

Сильный ветер оставил жителей Новороссийска без света. Ночью в городе зафиксировали шесть аварийных отключений электричества. К утру специалистам удалось восстановить подачу света по четырем адресам, работы продолжаются.

Фото: глава Новороссийска Андрей Кравченко

Мощный ураган также спровоцировал транспортный коллапс в городе-герое. В Восточном районе Новороссийска упавшая акация пробила опору контактной сети. На время восстановительных работ перекрыли движение автомобилей по улице Васенко (на участке от ул. Красной до ул. Кирова). На месте работают аварийные бригады.

«В некоторых районах упали светофоры и дорожные знаки», – рассказал Кравченко.

При этом система ливнеотведения справилась с нагрузкой, подтоплений улиц не произошло.

«Специалисты внутригородских районов мониторят территории, главы предоставляют доклады. Аварийные, коммунальные, дорожные службы и спасатели оперативно реагируют на вызовы и ликвидируют последствия», – прокомментировал глава Новороссийска.

Фото: глава Новороссийска Андрей Кравченко

По словам Андрея Кравченко, в городскую службу «Безопасный город» и МЦУ поступил уже 31 запрос от жителей на устранение последствий шторма.

Напомним, что из-за экстремальных порывов ветра на время закрывали выезд из Новороссийска для большегрузов и автомобилей с высокой парусностью. К полудню движение в направлении Кабардинки открыли.

Когда утихнет ветер в Краснодарском крае

Согласно прогнозам синоптиков, в течения дня 4 мая штормовое предупреждение в крае продолжит действовать. А вот 6 мая на Кубани наконец распогодится: дожди прекратятся, ветер утихнет, и в регион придет долгожданное тепло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепло возьмет реванш: После аномальных холодов на Кубань придет жара