Собрано больше 17 тыс. кубометров загрязненного грунта. Фото: оперштаб Кубани

Масштабы разрушений после атак беспилотников на Туапсе продолжают оцениваться, а ликвидация последствий разлива нефтепродуктов идет в режиме нон-стоп. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о ходе работ, которые ведутся с использованием всего доступного арсенала – от комиссий по обследованию зданий до спецтехники, борющейся с мазутом.

Последние новости о Туапсе 5 мая 2026 года

После серии ударов беспилотников по Туапсе три комиссионные группы непрерывно работают над оценкой ущерба, нанесенного городским зданиям. По последним данным, обследовано уже 253 помещения. Каждое из них проходит тщательный осмотр, чтобы определить степень повреждений и дальнейшие шаги по восстановлению. Эта кропотливая работа — первый и важнейший этап в восстановлении нормальной жизни города.

Нефтяное пятно, возникшее в результате атаки на терминал, стало одной из самых острых экологических проблем. В районе устья реки Туапсе уже собрано 17 802 кубометра мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Особо стоит отметить, что работы ведутся круглосуточно.

Последствия атаки беспилотников на нефтезавод в Туапсе

Помимо ликвидации последствий стихии, в Туапсе продолжается планомерная работа по наведению порядка на улицах. Специалисты управления комплексного благоустройства территорий уделяют особое внимание зонам, непосредственно пострадавшим от атак. Сегодня работы по уборке мусора проводились на улицах Пушкина и Гагарина. А на улице Коммунистической, где были разобраны сгоревшие конструкции, вывезены мусорные контейнеры из частных дворов.

Город шаг за шагом возвращает себе прежний облик, несмотря на серьезные испытания.