Мошенничество или взятка? Что инкриминировали доверенному лицу экс-главы краевого суда в Краснодаре Чернову

В Краснодаре огласили приговор номинальному держателю части состояния бывшего председателя краевого суда. Речь идет о Владиславе Овчаренко. Его признали виновным в попытке крупного мошенничества и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Такую информацию передали в Объединенной пресс-службе судов региона, уточнив, что речь шла о формате покушения.

Что именно вменили Овчаренко? По данным следствия, он предложил одному из своих знакомых помощь в обмен на 1,2 миллиона рублей. Он уверял, что за эти деньги сможет через личные контакты повлиять на судью краевого суда. Задача была смягчить меру пресечения в отношении фигуранта некоего уголовного дела. Передача денег состоялась, но в момент получения суммы Овчаренко задержали.

Изначально его действия пытались квалифицировать как посредничество во взяточничестве. Однако позже обвинение переквалифицировали — следствие решило, что Овчаренко изначально намеревался просто забрать деньги себе, не имея реальной возможности повлиять на правосудие. В итоге — мошенничество в особо крупном размере, пусть и не доведённое до конца.

Но это не все. Овчаренко и его мать Янина входили в число доверенных лиц Александра Чернова, пишет «Ъ», который руководил Краснодарским краевым судом четверть века — с 1994 по 2019 год. Именно на эту пару, по данным правоохранительных органов, оформлялась часть имущества экс-судьи. В частности, в июне прошлого года, 2025-го, Генпрокуратура добилась обращения в государственную казну активов в 1,2 миллиарда рублей. Среди прочего фигурировало и агропредприятие «Горный сад». В судебных документах прямо указали, что Овчаренко помогал с оформлением этих активов и оставался их номинальным владельцем по документам.