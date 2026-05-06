Концерт репера Flo Rida прошел в Краснодаре Фото: Варвара ВЕРМИНСКАЯ.

Вечером 5 мая Краснодар на несколько часов словно вернулся в конец 2000-х - именно в тот период, когда имя Flo Rida звучало буквально из каждого динамика. Американский рэпер вышел на сцену и собрал почти полный зал - около пяти тысяч человек.

Конфликт во время концерта Flo Rida в Краснодаре

До начала мероприятия были и курьезные случаи. Одну из фанаток вывели из зала за неадекватное поведение. Несмотря на хрупкое телосложение, молодая девушка пыталась ввязаться в драку со стоящими рядом людьми. Инцидент предотвратили еще до появления артиста на сцене

Концерт же начался задолго до первых треков. Уже на подъезде к площадке стало ясно: город ждал этого вечера. Пробки растянулись на несколько километров, а у входа в зал образовались плотные очереди. Люди спешили, переживали, чтобы не пропустить начало, и обсуждали, какие треки прозвучат первыми.

Кто-то из фанатов приехал с американскими флагами, удивительными прическами, а некоторые подготовились сильнее и вытащили из гардеробов стильные наряды, которые носили, когда артист только начал собирать залы на своих концертах.

Сначала люди около часа танцевали под диджейский сет, пока артист только готовился к выходу на сцену. Уже тогда чувствовалась атмосфера опен-эйра.

Когда свет в зале погас, ожидание сменилось гулом. Flo Rida появился на сцене без долгих вступлений - сразу с ритмом, который не отпускал до самого конца. Вместе с ним - танцовщицы, диджей и два репера, которые усиливали выступление артиста. Шоу с первых минут было динамичным: Флоу Райд постоянно двигался, работал с залом и не давал публике «остыть».

Зрители включились сразу, как увидели репера. Уже в начале концерта зал начал петь вместе с артистом, а ближе к середине - танцевали почти все (особенно под популярные треки «Right Round» и «Whistle» прим. авт.), от первых рядов до дальних трибун. Кто-то снимал происходящее на телефон, но большинство просто смотрели на сцену, не отрываясь.

Flo Rida не ограничился только сценой. Несколько раз он спускался в зал, подходил к зрителям, раздавал «пятерки», общался и буквально катался на плечах своего охранника, проходя по всему залу. Для части фанатов это стало главным моментом вечера - увидеть звезду на расстоянии вытянутой руки, сделать памятные фото и прикоснуться к артисту.

В разгар концерта в воздух полетели сувенирные доллары с изображением артиста. Позже - автографы, плакаты и даже кеды с автографом Флоу. У сцены началась настоящая борьба за «трофеи», но без агрессии - скорее на эмоциях и азарте.

Отдельный эпизод - работа с VIP-зоной. Некоторые зрители смогли подняться на сцену, танцевали вместе с артистом, получали микрофон и становились частью шоу. Flo Rida охотно фотографировался и поддерживал контакт с каждым, кто оказывался рядом.

Чтобы еще больше порадовать зрителей команда репера выучила несколько фраз на русском языке: «Дайте шума», «Привет, Краснодар»

«Я люблю Краснодар. Сегодня мы устроим не просто шоу, а настоящую тусовку», - выкрикивал Флоу Райд со сцены (вольный перевод автора. Прим. ред)

Каждый раз публика отвечала криками и аплодисментами, а иногда - хором повторяла слова артиста.

Концерт не обошелся без личных моментов. Во время выступления рэпер поздравил своего охранника с днем рождения - зал поддержал это громкими овациями. Позже на сцену пригласили одну из зрительниц, у которой тоже был праздник. Артист предложил всем вместе поздравить ее, и на несколько минут концерт превратился в общий праздник для незнакомого человека.

Но покорил сердца зрителей краснодарец, которому репер передал микрофон. Он пропел текст на английском с огромным русским акцентом и уверенностью, чем вдохновил многих зрителей углубить свои знания в языках и нечего не бояться.

При этом шоу не выглядело отрепетированным до мелочей. В нем оставалось место для спонтанности - и именно это держало внимание зала.

Где-то артист задерживался у зрителей дольше, чем планировалось, где-то менял темп, реагируя на реакцию публики.

Такси, кстати самая большая проблема после городских мероприятий. Люди жаловались на долгое ожидание и перекрытие дорог, которое было указано в приложениях. Несмотря на то, что рядом патрулировал пост ГИБДД, движение было затруднительным. Многие дожидались своих машин больше часа, а водители отказывались ехать к точке из-за большой загруженности, при том, что цены были повышены в два раза.