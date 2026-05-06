«Ищем останки»: Волонтеры изменили тактику поисков 14-летней девочки из Туапсе

Добровольцы продолжают работать рядом с местом гибели девочки. Фото: соцсети

Почти три недели прошло с момента, когда Туапсе пережил страшную трагедию. В ночь на 16 апреля один из вражеских беспилотников попал в дом семьи Боковых. Основной удар пришелся на комнату, в которой находилась 14-летняя девочка Лера. Родители и еще трое родственников смогли выбраться из помещений. А там, где раньше была комната их ребенка, осталось пепелище. Шансов спастись у девочки не было...

Следственный комитет официально признал ребенка погибшим. Но после по городу поползли слухи. Местные утверждали, что рядом с пострадавшим домом нашли след ноги 34 размера - такой же, как и у Леры. На место выехали авторитетные поисковики из отряда «Лиза Алерт», но вскоре они свернули кампанию.

«МЫ выезжали на поиск девочки для выполнения автономных задач, а также работал наш кинологический расчет. В настоящее время активных выездов поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» не планируется», - рассказали в пресс-службе поискового отряда.

Но часть добровольцев из Туапсе, не связанных с «Лизой Алерт» осталась на месте. Они утверждали в своих соцсетях, что девочку засекли тепловизорами, а кинологические собаки взяли ее след. Все это дало ложную надежду, что Лера жива.

А 3 мая появилась новость, похожая на сенсацию, - якобы ребенка заметил мужчина, она толкнула его и убежала. Правда, позже эту информацию не подтвердили.

«Рассказал об этом местный житель, не из числа волонтеров. Информацию проверили, но она не сответствует действительности. В тот момент нашего отряда не было на месте, мы занимались отгрузкой гуманитарной помощи бойцам СВО», - рассказал «КП»-Кубань» один из членов благотворительного фонда «Ратиборец» Николай.

Сейчас поиски не закончены. Добровольцы уже не выступают с громкими заявлениям о том, что девочка может быть жива - понятно, что три недели в лесу, почти раздетый ребенок, получивший травмы, просто бы не выжил...

«Ищем останки девочки. Они могут находится на довольно большом радиусе после взрыва», - говорят волонтеры.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет после трагедии в Туапсе признал погибшими двух человек, в том числе несовершеннолетнюю.

«В результате преступлений украинских боевиков погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Причинен ущерб частным домовладениям», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.