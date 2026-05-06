Фото: скриншот видео из соцсетей главы Новороссийска

Новороссийск принял эстафету международной патриотической акции «Огонь памяти». Активисты Народного фронта доставили в город-герой частицу священного пламени, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, который расположен у стен московского Кремля.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что эта акция связывает воедино города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Символ памяти призван напомнить о бессмертном подвиге защитников Родины в годы Великой Отечественной войны и поддержать тех, кто сегодня отстаивает интересы России в зоне проведения спецоперации.

«В этом огне – единение поколений, сила духа и непоколебимая вера в правое дело. Мы помним прошлое, гордимся настоящим и уверенно смотрим в будущее», – написал в своих соцсетях Кравченко.

Для жителей Новороссийска прибытие лампады с частицей московского огня стало важным символом неразрывной связи поколений и гордости за героическую историю своей страны.

Из столицы России «Огонь памяти» отправился в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Частицы пламени направлены в Санкт-Петербург, Минск, Тулу, Смоленск, Нижний Новгород, Новороссийск, Волгоград, Петрозаводск, Керчь, Севастополь, Брянск, Орел, Курск и другие города. По железным дорогам России «Огонь памяти» проедет более 25 тысяч километров.

«Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам. В этот день мы снова становимся рядом и понимаем, какую огромную цену заплатили за то, чтобы несколько поколений жили под мирным небом. С этой памятью мы поедем и в наши новые регионы – к ребятам на передовую», – отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

За десятилетнюю историю акция «Огонь памяти» приобрела международный статус и охватила уже 14 государств. В этом году частицу Вечного огня в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию доставят представители Народного фронта, артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие. А в Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию огонь привезут волонтеры. Огонь также отправился в Беларусь: международный рейс «Ласточка» сообщением Москва – Минск стал первым поездом акции.