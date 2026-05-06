Свежий картофель за 250 рублей, а клубника все 700: Когда снизятся цены на сезонные продукты в Краснодаре

«Клубника - мед! - показывает на ярко-красную ягоду продавец. - Из Адыгеи и местная».
Та, что выращена у соседей - крупная, отборная, но и цена - 750 рублей за кило. А кубанская - помельче, за 500. Такие сейчас ценники на Сенном рынке в Краснодаре. Покупатели берут, но ажиотажа нет. Люди ждут, когда ягода скинет в цене, тогда будут брать ящиками - и на варенье, и заморозку.
Но в начале мая на скидку рассчитывать не приходится. Клубника только поспела, да и у аграриев урожай пошел позже из-за холодной и дождливой весны.
«Мы еще не на пике урожая. В этом году его стоит ожидать с двадцатых чисел мая - тогда мы увидим минимальную цену, которая продержится еще и первую декаду июня», - рассказал «КП»-Кубань» краснодарский экономист Роман Иноземцев.
Вот в это «клубничное» время надо ловить, чтобы купить ягоду по приятное цене. Но и оно закончится, как все хорошее, быстро. Предложений на рынке станет меньше - клубника начнет отходить - и тогда цена опять поднимется.
ЗОЛОТОЙ КАРТОФЕЛЬ
И картофель не отстает в цене. За небольшие клубни свежего урожая с покупателей попросят 250 рублей за килограмм. Но это максимальная цена, можно найти и дешевле - за 70.
«Сейчас на прилавках, если это не импорт, то в основном, выращенный в теплицах, скорее всего, с отоплением. Соответственно, не надо удивляться цене. Картофель с полей начнет поступать с августа, тогда и увидим дешевый молодой картофель», - говорит Иноземцев.
ЦЕНЫ НА ОВОЩИ НА СЕННОМ РЫНКЕ
Зеленый горошек - 1300 р/кг
Помидоры - 200-220 р/кг
Огурцы - 100 р/кг.
*За неделю цена на картофель выросла на 4%, на морковь на 2,8%, лук - на 1,4. Зато капуста стала стоить на 1,4% меньше.
*По данным Управления цен и тарифов администрации Краснодара.
