Тайна девочки Леры из Туапсе: четыре версии — от испарения тела до побега в лес

Поиски девочки продолжаются Фото: соцсети.

В ночь на 16 апреля в частном секторе Туапсе, на улице Сочинской, беспилотник попал прямо в комнату, где спала 14-летняя Лера. Дом сгорел дотла. Фотографии, где над обугленной воронкой на месте ее комнаты, склонились десятки спасателей и просто обычных людей – обошла все информагентства. Выжить в этом месиве, казалось, было невозможно, но откуда-то из-под земли выскочила белая хозяйская кошка – живая и невредимая. Значит, и Лера могла?

Под завалами тогда живой нашли кошку. Фото: оперштаб Кубани

Пожалуй, этот факт до сих пор, тешит надежду в душе ее матери. Тело (или то, что от него осталось) девочки найдено как будто не было. Но Следственный комитет официально признал Леру погибшей. Обычно такие выводы не делаются без оснований. Более того, по факту ее гибели заведено уголовное дело о теракте и оно расследуется.

Между тем, родители и волонтеры продолжают поиски. За три недели набралось несколько нестыковок, которые не укладываются в официальную версию.

Корреспондент «КП-Кубань» опросил эксперта-взрывотехника с опытом работы в зоне СВО (имя не называется по его просьбе) и собрал четыре основных сценария произошедшего.

Сценарий первый — официальный: мгновенная смерть и полная кремация

Следствие настаивает: Лера погибла на месте. Дело квалифицировано как теракт, подросток значится среди жертв наряду с еще одной погибшей девушкой (ее личность установлена). Волонтеры, помогавшие разбирать завалы, сообщают: криминалисты брали пробы со всех фрагментов, но ДНК ребенка не нашли.

Место, где находился ребенок в момент попадания дрона. Фото: оперштаб Кубани

«Экспертизу никто не предъявлял, но никто ее и не запрашивал», - пояснил источник «КП»-Кубань», знакомый с ситуацией.

Взрывотехник поясняет: при прямом попадании боевой части БПЛА (например, «Шахеда» с осколочно-фугасным зарядом) температура в эпицентре достигает нескольких тысяч градусов. Если человек оказывается в «огненном шаре», мягкие ткани и кости могут полностью сгореть за секунды.

«Это объяснимо. Видели последствия прямых попаданий в машины — остается только пятно сажи. С телом то же самое», - комментирует специалист.

Но дальше начинаются загадки.

Сценарий второй — звонок и дезориентация

Мать Татьяна Бокова утверждает, что утром 16 апреля, уже после пожара, с мобильного номера дочери был зафиксирован исходящий звонок. Кому - неизвестно. Родственники считают: Лера могла выскочить из дома в первые секунды, до обрушения конструкций, а затем, получив сильную контузию, потеряла ориентацию и ушла в лес. Тогда в этом ужасе каким-то чудом должен был уцелеть и ее телефон. Но как?

Эксперт подтверждает: ударная волна даже без осколков способна порвать барабанные перепонки, вызвать кровоизлияние в мозг и временное помутнение рассудка.

«Человек в таком состоянии не ищет помощь, он просто бежит — от шума, от огня, куда глаза глядят. Часто — в сторону леса, потому что там темно и кажется безопасно».

Сценарий третий — отпечаток босой ноги

Волонтеры поискового отряда обнаружили в лесополосе, примерно в километре от сгоревшего дома, четкий след босой стопы 36-го размера. Рядом не было взрослых следов. Как пояснили кинологи, поисковые собаки несколько раз брали запах, который двигался именно от руин в глубину леса.

Дом, где жила школьница. Фото: оперштаб Кубани

«Когда снаряд рвется внутри помещения, ударная волна отражается от стен. Если Лера спала не в эпицентре, а, скажем, в углу комнаты, воздушный удар мог выбросить ее через оконный проем вместе с рамами. Я лично видел бойца, которого выкинуло из блиндажа при близком разрыве мины - он отделался ушибами и неделю ходил ошарашенный», - подключает физику взрывотехник.

То есть девочка физически могла оказаться снаружи, даже не получив смертельных травм.

Но позже сами волонтеры отказались от собственных слов, сказав, что след видел кто-то другой и доверия этому источнику нет.

Что говорит СК? Официальных опровержений собственного заявления Центральный аппарат Следкома (а это дело расследует именно он) о гибели Леры не было. И отряд «Лиза Алерт», обладающий огромным опытом и авторитетом, давно свернул фазу поиска. В таких случаях обычно это означает, что профессиональные поисковики исчерпали все рациональные версии.

«Вероятность, что ребенок выжил при прямом попадании дрона в комнату, не равна нулю. Я бы оценил ее в 5–7 процентов. Но эти проценты дают родителям право надеяться», - говорит взрывотехник.

Приметы пропавшей: рост около 155 см, худощавая, серые глаза, длинные русые волосы. В момент удара была одета в чёрную футболку с рисунком, чёрные трико и чёрные резиновые шлепанцы типа галош.

Любую информацию просят сообщать по номеру 112.

