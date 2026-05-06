Удивила пластикой: Больная раком Маргарита Симоньян поделилась редким видео из Краснодара

Маргарита Симоньян и ректор университета юстиции Ольга Александрова. Фото: скриншот видео

Главный редактор RT Маргарита Симоньян - частый гость в Краснодаре. Здесь прошли ее детские годы. Дом, в котором журналистка росла, до сих пор сохранился. Он стоит на ул. Чапаева.

В Краснодаре известная журналистка начинала свой творческий путь на телевидении. А недавно Маргарита Симоньян стала Почетным жителей Краснодара.

В очередной свой визит в родной город Маргарита посетила детский конкурс казачьей песни, где станцевала на сцене.

"С декабря 24-го года я танцевала первый раз. Отдельно благодарю ректора университета Ольгу Александрову за то, что мы сделали это вместе", - написала Маргарита в своих соцсетях.

Подписчики отметили, что Маргарита двигалась очень пластично и пожелали ей здоровья. Журналистка борется с раком и проходит курсы химиотерапии. Ей удалили обе груди после постановки диагноза. Операция длилась 7 часов.

О болезни она узнала, когда ее муж Тигран Кеосаян находился в коме. Он попал в больницу в декабре 2024 года и перенес клиническую смерть. Через 9 месяцев режиссер и телеведущий ушел из жизни не приходя в сознание.

По словам Маргариты Симоньян, тяжелое заболевание врачи выявили у одного из трех ее детей. Но подробности она не сообщила.

