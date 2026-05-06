«Мог сложиться, как домик». Ремонт аварийного Фадеевского путепровода в Краснодаре подходит к концу

Фадеевский путепровод на реконструкции. Фото: krd.ru

Работы по реконструкции Фадеевского путепровода в Краснодаре идут полным ходом. Старые конструкции демонтированы, и теперь строители готовы приступить к следующему этапу – монтажу новых балок пролетных строений. Ожидается, что установка начнется после 20 мая.

Ход реконструкции проинспектировали первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко и заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

«Благодаря запущенной по инициативе губернатора Кубани Вениамина Ивановича Кондратьева программе «25/35» в столице региона продолжается реализация важных проектов. Реконструкция Фадеевского путепровода идёт с хорошей динамикой, важно её сохранять и дальше», — отметил Юрий Савенко.

Владимир Архипов уточнил, что монтаж новых балок планируется завершить к концу июня. Он также добавил, что в целом путепровод будет практически полностью перестроен, а его конструкция изменится с четырех до двух пролетов.

«В рамках реконструкции путепровода специалисты продолжают переустройство инженерных коммуникаций. Идет устройство подпорных стен и новых опор», – рассказал Архипов.

На время ремонтных работ уже организованы альтернативные маршруты для автомобилистов и пешеходов, ведущие к аэропорту.

Открытие движения по двум полосам обновленного путепровода запланировано на сентябрь этого года, а полное завершение всех работ и восстановление сквозного движения ожидается к концу 2026 года.

Фадеевский путепровод - важный транспортный узел, являющийся ключевым путем к воздушным воротам города и одним из главных въездов в краевую столицу.

В декабре 2025 года грузовик столкнулся с опорой путепровода. Это привело к сдвигу балки, разрушению арматуры и появлению трещин в основной конструкции. После столкновения инженеры обнаружили дефекты в несущих элементах. Проведенные обследования подтвердили: состояние сооружения угрожающее, и существует реальная опасность его обрушения на проезжую часть федеральной трассы М-4 «Дон». После этого власти приняли решение о начале ремонта путепровода.