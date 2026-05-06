«Мы сжигали рояль, чтобы согреться». Накануне Дня Победы волонтеры фонда «Добро и Дело» посетили блокадницу Ленинграда

Встреча с Ириной Ивановной Гальянц. Фото: фонд "Добро и Дело".

В преддверии Дня Победы волонтеры фонда «Добро и Дело» навестили Ирину Ивановну Гальянц. Долгожительнице-краснодарке уже почти сто лет. Пенсионерка пережила страшное время – блокаду Ленинграда.

Гости приехали в поселок Белозерный, где сейчас проживает Ирина Ивановна. В составе делегации были директор фонда Анна Потынга, меценат Екатерина Чигрина и волонтер, ученик «Добро и Небо» Назар Соляник.

Еще совсем ребенком Ирина Ивановна столкнулась с тяжелейшими испытаниями – голодом и смертью близких. Эти тяжелые воспоминания она держит в памяти до сих пор.

«Однажды я проснулась, и пришло осознание, что я потеряла родную маму. Мы сжигали одежду, книги, старый рояль, чтобы почувствовать тепло, согреться. Люди умирали в очереди за хлебом», – рассказала она гостям.

Будучи 12-летней девочкой она принимала участие в обороне города. Ленинградские подростки обезвреживали фугасные гранаты, чтобы старшие ребята могли использовать их для защиты города, сбрасывая с крыш на противника.

Через несколько месяцев после начала блокады власти нашли способ эвакуировать население на барже. Делающих покинуть Ленинград было столько, что места быстро закончились. На борт стали брать только младенцев и раненых. Ира Гальянц не поместилась. Вскоре после отплытия баржи, те, кто остался на берегу, стали свидетелями взрыва, а затем увидели, как к берегу прибило детские куклы и вещи малышей. Это было крайне тяжелое и страшное зрелище.

Гости преподнесли Ирине Ивановне подарки. А она напоила их сладким чаем. Кусковой сахар всегда на столе у пенсионерки. Ведь с детства рафинад - небывалое лакомство для всех, кто пережил блокаду Ленинграда.