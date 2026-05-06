Сафонов переписал историю: Экс-вратарь «Краснодара» снова в финале Лиги чемпионов

Матвей Сафонов, экс-игрок «Краснодара» и воспитанник академии клуба, продолжает уверенно заявлять о себе на европейской арене. Голкипер французского ПСЖ второй сезон подряд выходит в финал Лиги чемпионов и становится первым россиянином, которому удалось добиться такого результата.

Полуфинальное противостояние с «Баварией» получилось напряженным и неоднозначным. В первой встрече, прошедшей в Париже, Сафонов пропустил четыре мяча. При этом его игру нельзя назвать провальной - грубых ошибок в действиях вратаря не было. Более того, уже в начале матча он спас команду после выхода соперника один на один, не позволив «Баварии» увеличить преимущество.

«Думаю, что именно про такие матчи говорят, что их по пальцам можно пересчитать в карьере. Первая часть представления окончена, готовимся ко второй», - сказал тогда Матвей Сафонов.

Ответная встреча в Германии стала для воспитанника «Краснодара» совсем другой историей. «ПСЖ» сыграл вничью 1:1, чего оказалось достаточно для выхода в финал по сумме двух матчей - 6:5. В этой игре Сафонов уже выглядел максимально уверенно и дважды спас свою команду в ключевых моментах.

На 44-й минуте он отразил мощный удар Джамала Мусиалы с линии штрафной, а во втором тайме вновь выручил после опасного момента у своих ворот. Даже пропущенный в концовке гол от Гарри Кейна не повлиял на общий итог - удар был практически неберущимся.

Несмотря на то, что болельщики парижского клуба периодически критикуют Сафонова за игру ногами, его надежность на линии ворот и способность выручать в нужный момент остаются важнейшими качествами. Именно они помогли ПСЖ сохранить преимущество и пройти дальше.

Теперь впереди главный матч турнира. Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште, где ПСЖ встретится с «Арсеналом». Для экс-капитана «быков» это шанс не только снова выиграть турнир, но и окончательно закрепить за собой статус одного из самых успешных российских футболистов в истории европейских клубных соревнований.