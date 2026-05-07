Новороссийск масштабно отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городе-герое подготовили около сотни мероприятий, которые пройдут во всех районах и сельских округах. Жителей и гостей ждут концерты, выставки, патриотические акции, спортивные фестивали и бесплатные семейные программы.

Праздничный день начнется с торжественных церемоний возложения цветов и венков Славы к памятникам военной истории. Во всех районах города также проведут памятные акции патриотического цикла «Улицы Героев».

С самого утра стартует проект «КАМАЗ Победы». Концертные бригады будут ездить по дворам и поздравлять жителей с Днем Победы. Первые концерты состоятся в 09:00 на улице Мурата Ахеджака, 17 и проспекте Ленина, 59.

Также утром пройдет мотопробег клуба «Ночные волки». Колонна проедет по маршруту от села Мысхако до мемориала «Малая Земля».

«Солдатские привалы» и концерты ко Дню Победы

Одной из самых масштабных акций станут «Солдатские привалы». С 10:00 праздничные площадки заработают сразу по 15 адресам. Для гостей подготовили концертные программы, интерактивы, мастер-классы и тематические выставки.

«Солдатские привалы» откроются в парке имени Ленина, сквере имени Карла Маркса и парке Ленинского Комсомола.

Праздничные площадки также будут работать возле Дворца творчества и Дома культуры «Кубань».

Мероприятия организуют в Абрау-Дюрсо на Ярмарочной площади, а также в Гайдуке, Натухаевской, Раевской, Семигорском, Глебовском, Мысхако и хуторе Убых.

Песни военных лет в течение дня будут звучать и в рамках акции «Поем всем двором».

Спортивные и молодежные мероприятия 9 Мая в Новороссийске

Любителей спорта и автомобилей ждут сразу несколько событий. В 10:00 на проспекте Ленина в районе «Квадрата» начнется дрифт-фестиваль «Траектория Победы».

В это же время на стадионе «Центральный» стартует спортивный праздник «Вперед к Победе!».

Еще одна программа - «День силы» - пройдет возле магазина «Мега-спорт».

На пляже «Дельфин» состоится тематическая программа «Город Победы: улицы говорят».

Бесплатные мероприятия в Новороссийске на День Победы

Для жителей и гостей подготовили и несколько бесплатных площадок.

В 10:00 в кинотеатре «Нептун» начнется бесплатный показ фильма «Белый тигр».

В парке имени Фрунзе для детей до 14 лет бесплатно откроют аттракционы.

С 10:00 до 18:00 можно будет посетить Планетарий имени Юрия Гагарина.

Свободный вход организуют и в «Парк-Хоум» в хуторе Семигорский.

В Южной Озереевке пройдет банный фестиваль «Южный пар», который также можно будет посетить бесплатно.

Для семей участников СВО подготовили специальные программы «Счастливое детство». Они состоятся в развлекательном центре «Вулкан» и семейном центре «Город детей».

Где пройдут главные праздничные площадки

Одними из центральных мест празднования станут Пионерская роща и Абрау-Дюрсо. Там организуют большие концертные программы, интерактивные площадки и семейные активности.

В парке имени Фрунзе откроется выставка военной техники «Гордость Родины», которая станет одной из главных тематических площадок Дня Победы.