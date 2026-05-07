Температура снова рухнет: на Кубань ворвется циклон после 30-градусной жары во вторые выходные мая

В Краснодарском крае наконец установилась по-настоящему весенняя погода. Вторые майские праздники обещают жителям и гостям региона идеальные условия для отдыха, однако синоптики предупреждают: это продлится недолго.

Жаркие выходные

Период с 8 по 10 мая будет сопровождаться солнцем и высокими температурами. Ночные температуры стабильно ожидаются на уровне +10…+15 °C. Днем воздух на территории края будет прогреваться до +23…+28 градусов. На Черноморском и Азовском побережьях будет чуть свежее – от +18 до +24°C.

Самым жарким днем станет воскресенье, 10 мая. В этот день столбики термометров могут подскочить до 30-градусной отметки.

«Несмотря на общую сухую погоду, в предгорьях и горах дня возможны локальные грозовые дожди из-за активного развития облачности. Также по утрам в этих районах вероятны туманы, но они также могут наблюдаться и в других частях региона», – рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

Ветер будет слабый, поэтому можно рассчитывать на очень приятную погоду.

Температура рухнет почти на 10 градусов

Радость от практически летнего тепла будет недолгой. Погоду омрачит холодный фронт, который придет в край с северо-запада Европы уже в понедельник.

Перелом начнется 11 мая: небо затянет тучами, местами пройдут ливни с грозами. Температура начнет падать: в понедельник днем ожидается уже +20…+25 °C, а во вторник, 12 мая, похолодает до +18…+22 градусов. Таким образом, после воскресного зноя дневные показатели рухнут почти на 10 градусов.