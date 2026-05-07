Miracleon продолжает инвестировать в команду: +10% к зарплатам

Решение принято в рамках долгосрочной стратегии устойчивого развития и поддержки команды как ключевого актива курорта.

Курорт Miracleon, входящий в тройку лучших работодателей Краснодарского края по версии hh.ru, последовательно инвестирует не только в инфраструктуру, но и в развитие персонала. В курорте действует система внутреннего обучения и наставничества, регулярная аттестация сотрудников и программы повышения квалификации. Особое внимание уделяется карьерному росту: многие управленческие позиции закрываются за счёт внутренних кандидатов.

За восемь лет существования проект прошёл путь от одного отеля до масштабного курортного кластера международного уровня: сегодня в его составе семь отелей 4* и 5*, более 2 800 номеров, развитая инфраструктура отдыха и оздоровления, а также команда, насчитывающая порядка 3 000 сотрудников.

«Мы строим не просто курорт, а устойчивую экосистему, в которой человек чувствует ценность своей работы и видит перспективу. Повышение заработной платы — это не разовая мера, а часть нашей философии уважения к команде. Именно люди формируют тот уровень сервиса, за которым к нам возвращаются гости», — отметил инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев.

Сегодня Miracleon остаётся одним из крупнейших работодателей в туристической отрасли региона, обеспечивая стабильную занятость как в высокий сезон, так и в межсезонье. Курорт задал новый стандарт для региона, первым представив в Анапе международный бренд Mövenpick, и уже в этом году открыл первый в России отель под брендом Dusit Thani.

Развитие курорта продолжается: до конца 2026 года откроет свои двери отель Miracleon Thalanea Ultra All Inclusive & SPA Anapa 4*, параллельно ведётся строительство крупного отельного комплекса 5* с аквапарком, а также первого в курорте отеля формата 18+.

Повышение заработной платы является очередным шагом в укреплении позиции Miracleon как надёжного работодателя и одного из лидеров индустрии гостеприимства в России.

Справка о курорте:

Miracleon – всесезонный СПА-курорт на побережье Черного море в Анапе, гарантирующий международный уровень комфорта в сочетании с премиальным сервисом и южным гостеприимством Краснодарского края. Расположившись на территории одного из лучших бальнеологических курортов мира, Miracleon объединил лучшее, что есть в отдыхе: семь отелей уровня 4* и 5* с ресторанами и барами, круглосуточные СПА-комплексы, оборудованный песчаный пляж протяженностью 1,5 км. и более 50 гектар парковой зоны с уникальным средиземноморским климатом.

